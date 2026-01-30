Rozczarował Cię ten sprzęt Google? Gigant ma coś na otarcie łez

Większość urządzeń zaprezentowanych przez Google w ostatnich latach zbierało całkiem niezłe oceny, a ich użytkownicy nie mieli większych powodów do narzekań. Wyjątkiem jest jeden sprzęt z 2023 roku, którego właściciele otrzymali właśnie miłą niespodziankę od firmy.

Google Pixel Tablet to nieudany projekt?

Oficjalna dystrybucja sprzętów Google w Polsce ruszyła w 2024 roku. Niewykluczone, że z tego powodu część osób może nie kojarzyć, że w ostatnich latach gigant zaprezentował nie tylko flagowe smartfony, słuchawki czy składaki, ale również autorski tablet. Trudno jednak powiedzieć, żeby brak Pixel Tablet w sklepie producenta czy w ofercie elektromarketów był dla nas ogromną stratą.

Na papierze nie jest jeszcze tak źle – Google wsadziło do tabletu autorski, flagowy układ mobilny Google Tensor G2 i połączyło go z 8 GB RAM. Do wyboru były dwa rozmiary pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1: 128 i 256 GB. Do tego dwie kamerki 8 Mpix, po jednej na stronę, 10,95-calowy wyświetlacz LCD IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, aluminiowa ramka i plecki oraz akumulator o pojemności 7020 mAh – trudno się do czegoś przyczepić.

Pixel Tablet (fot. Google)

A potem pojawia się cena w wysokości 679 euro. W tym samym roku debiutuje seria Samsung Galaxy Tab S9, której bazowy przedstawiciel kosztuje niecałe sto euro więcej. W zamian za to otrzymywało się sprzęt z ekranem AMOLED, flagowym procesorem Snapdragon 8 Gen 2 w mniejszej litografii, lepszy zestaw aparatów, slot na kartę microSD, większy akumulator (o pojemności 8400 mAh) z opcją ładowania większą mocą, bo aż 45 W. Nic dziwnego, że nie pomogła nawet dorzucana do zestawu z Google Pixel Tablet stacja dokująca pełniąca również funkcję głośnika.

Google z miłą niespodzanką dla właścicieli Pixel Tablet

Ostatni raz o ewentualnym następcy Pixel Tablet pisaliśmy pod koniec 2024 roku – niestety, chodziło o podanie specyfikacji projektu, który pomimo zaawansowanego etapu prac nad nim został anulowany. Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle Google spróbuje ponownie zawalczyć o chociaż kilka procent tabletowego rynku. Na szczęście właściciele Pixel Tablet nie będą musieli tak szybko szukać następcy, jak pierwotnie można było zakładać.

Google zaktualizowało właśnie stronę wsparcia oprogramowania dla Pixel Tablet. Wcześniej zawierała ona informację, że producent przewiduje aktualizacje systemu do czerwca 2026 roku i oferowanie poprawek bezpieczeństwa do czerwca 2028 roku. Okazuje się jednak, że właściciele tego sprzętu mogą liczyć teraz na dodatkowe dwa lata nowych iteracji Androida – definitywny koniec wsparcia sugerowany przez giganta to czerwiec 2028 roku.

Jeżeli zatem właścicielom tabletu Google nie przeszkadzają kwestie sprzętowe i zależy im przede wszystkim na aktywnym wsparciu, mają jeszcze trochę czasu, zanim Pixel Tablet odejdzie na pełną emeryturę.