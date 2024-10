Ile?! Nowa Roomba ze stacją opróżniającą jest wręcz podejrzanie tania

iRobot odświeżył swojego robota odkurzającego i mopującego. Roomba Combo Essential 2 została wyposażona w zaawansowaną stację dokującą, która automatycznie opróżni zbiornik na śmieci. A wszystko to za mniej niż 2 tysiące złotych!

Roomba Combo Essential 2: robot z bazą

Model Roomba Combo Essential to robot sprzątający, który został zaprezentowany w kwietniu 2024 roku. Urządzenie znalazło się w naszym sierpniowym rankingu jako dobry odkurzacz automatyczny do tysiąca złotych. Cieszył się też dużym zainteresowaniem wśród konsumentów. Dlatego też iRobot postanowił odświeżyć ten sprzęt i uzupełnić go o ulepszoną stację dokującą AutoEmpty, która automatycznie opróżni zbiornik na zebrany kurz i śmieci.

Roomba Combo Essential 2 oferuje jednoczesne odkurzanie i mopowanie. Proces sprzątania odbywa się w formie liniowej, co zapobiega tworzeniu się na podłogach zacieków czy smug. Urządzenie zostało wyposażone w gumową szczotkę główną z włosiem układającym się w kształt litery V. Poza tym sprzęt otrzymał szczotkę boczną, która wymiecie kurz i śmieci z zakamarków, narożników, kątów oraz zbierze nagromadzony brud zbierający się wzdłuż listew przypodłogowych czy ścian. Z kolei za mycie podłóg odpowiedzialna jest specjalna nakładka mopująca.

Technologie w nowym odkurzaczu automatycznym iRobot

Nowy robot sprzątający korzysta z inteligentnej nawigacji i szeregu czujników, aby odnajdować się w domowych przestrzeniach czy nie upaść z wysokości. Urządzenie oferuje cztery poziomy siły ssącej oraz trzy poziomy napływu wody do mopowania – użytkownik może indywidualnie dostosować je do potrzeb mieszkania.

Dzięki systemowi iRobot OS i łączności z aplikacją Roomba Combo Essential 2 może być sterowana z dowolnego miejsca na świecie. Sprzęt może być też obsługiwany głosowo za pomocą wybranego asystenta – Google, Siri lub Alexa.

Roomba Combo Essential 2 (źródło: iRobot)

Kompaktowość i bezobsługowość

Robot cechuje się kompaktowością – osiąga 8 centymetrów wysokości i 33 centymetry średnicy dzięki czemu zmieści się pod meblami. Jego w pełni naładowany akumulator wystarczy na 120 minut sprzątania. Gdy zapas energii się wyczerpie, urządzenie automatycznie powróci do stacji, naładuje się, a następnie wznowi pracę w miejscu, w którym ją przerwało.

Stacja dokująca modelu Roomba Combo Essential 2 naładuje urządzenie i przechowa go, a także automatycznie opróżni zbiornik z zebranego kurzu i śmieci. Odpadki zostaną skierowane wprost do szczelnego worka, który według producenta powinien wystarczyć na około 60 dni.

Roomba Combo Essential 2 (źródło: iRobot)

Cena i dostępność

Roomba Combo Essential to jeden z pierwszych robotów oferowanych w białym kolorze. Stacja opróżniająca modelu z „dwójką” również dostępna jest w klasycznej bieli, która dopasuje się do nowoczesnych, jasnych przestrzeni. Nowy robot jest już dostępny w sprzedaży w sklepie producenta w wersji białej i czarnej. Jego cena wraz z automatyczną stacją opróżniającą wynosi 1599 złotych.