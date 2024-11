Rode Wireless Micro – kieszonkowy mikrofon stworzony przez profesjonalistów

Rode, australijski producent profesjonalnych mikrofonów i akcesoriów, zaprezentował nowe urządzenie dla influencerów i nie tylko. Wireless Micro to najmniejszy zestaw mikrofonowy, który pomimo swej kompaktowości nagrywa dźwięki z wysoką jakością.

Rode Wireless Micro – specyfikacja i technologie

Rode kojarzone jest przede wszystkim z profesjonalnymi urządzeniami audio, a konkretniej z zaawansowanymi mikrofonami stosowanymi m.in. w wytwórniach muzycznych czy studiach nagrań, ale nie tylko. W kwietniu 2024 roku do grona produktów firmy dołączyły trzy nowe akcesoria: mikrofon Interview PRO, Phone Cage do stabilizacji nagrań tworzonych za pomocą smartfona oraz uchwyt magnetyczny Magnetic Mount.

Teraz marka ta powiększa swoje portfolio o kieszonkowy zestaw Wireless Micro złożony z dwóch miniaturowych mikrofonów oraz odbiornika, dla których zaprojektowano kompaktowe etui ładujące. Całość waży zaledwie 102 gramy.

Rode Wireless Micro (źródło: Rode)

Mikrofony są niewielkie i wyjątkowo lekkie – każdy z nich waży tylko 12 gramów i mierzy 40x20x17 milimetrów. Odbiornik podłączany jest bezpośrednio do smartfona za pomocą złącza USB-C lub Lightning (w zależności od wybranej przez kupującego wersji), a synchronizacja odbiornika i mikrofonów jest automatyczna. Użytkownik za pomocą dedykowanej aplikacji Rode Capture może też m.in. monitorować dźwięk.

Wireless Micro obsługuje pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, a jego maksymalne ciśnienie akustyczne (SPL) wynosi 135 dB. Producent informuje również, że równoważny szum własny urządzenia wynosi 21 dBA, natomiast stosunek sygnału do szumu plasuje się na poziomie 73 dB. Nowość oferuje ponad 100 metrów zasięgu transmisji oraz czas działania wynoszący 7 godzin. Z kolei etui z akumulatorem o pojemności 490 mAh wydłuży ten czas do około 21 godzin.

Rode Wireless Micro (źródło: Rode)

Rode zaopatrzyło swój nowy zestaw mikrofonowy również w technologię Intelligent GainAssist. Jej zadaniem jest automatyczne dostosowanie poziomu dźwięków, a także tworzenie plików audio o wysokiej jakości bez względu na warunki do nagrywania czy dźwięki tła. Poza tym sprzęt oferuje też komorę akustyczną, wbudowane osłony przeciwko wiatrowi czy futrzane osłony, które jednak nie znalazły swojego miejsca w etui.

Kieszonkowy zestaw mikrofonowy Rode – dostępność i cena

Rode Wireless Micro produkowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej. Zestaw został wyceniony na 149 dolarów (równowartość około 610 złotych) i trafił do przedsprzedaży m.in. na terenie USA. Na ten moment nie przekazano informacji, czy sprzęt pojawi się w polskich sklepach.