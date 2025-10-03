smartfon huawei nova 14i
Huawei Nova 14i
Ten smartfon przypomniał mi moje młode lata. To były czasy

Zazwyczaj, myśląc o współczesnym smartfonie i wrzucając go w kategorię „nostalgiczny”, często wyzłośliwiamy się, pisząc o przestarzałym układzie mobilnym czy wcięciu na aparaty. Ten telefon robi to w nieco inny sposób.

Specyfikacja Huawei Nova 14i

Znawcy tematu wiedzą już po samej nazwie, że po Huawei z serii Nova nie ma co spodziewać się flagowych osiągów. Tak również jest w przypadku modelu Nova 14i – siedzi w nim bowiem układ mobilny Qualcomm Snapdragon 680, powstały jeszcze w czasach dawnego nazewnictwa producenta (dzisiaj ten chipset należałby do serii „6 Gen”). Urządzeniu towarzyszy 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB miejsca na dane.

Budżetowość Huawei Nova 14i widać również na wyspie z aparatami – zdjęcia można zrobić wyłącznie jednym obiektywem z sensorem 50 Mpix. Drugie oczko to czujnik głębi o rozdzielczości 2 Mpix. Z frontu fotografią i wideo zajmuje się natomiast matryca 8 Mpix.

Huawei Nova 14i (źródło: Huawei)

Smartfono-tablet jak za starych czasów

Skoro już powędrowaliśmy w kierunku przodu, nie sposób nie pochylić się nad dwoma kwestiami. Pierwsza to oczywiście duże wcięcie na aparat i głośnik, przypominające dawne czasy iPhone’a X. Druga dotyczy natomiast ekranu. Ten co prawda wykonano w technologii LCD i oferuje zaledwie rozdzielczość HD+ i maksymalne odświeżanie o częstotliwości 90 Hz, ale jego rozmiar to rzadki widok w dzisiejszych czasach.

Huawei Nova 14i może się bowiem pochwalić panelem o przekątnej 6,95 cala. Wielu producentów stosuje w swoich ultraflagowcach ekrany 6,9-calowe, jednak mało kto decyduje się na jeszcze większy wyświetlacz. Być może ma to coś wspólnego z 7-calowymi tabletami, które około dekadę temu były bardzo popularnym i niedrogim sposobem na sprzęt mobilny – nierzadko oferowały one również wejście na kartę SIM, więc nic nie stało na przeszkodzie, aby używać ich jak telefonów.

Huawei Nova 14i (źródło: Huawei)
Huawei Nova 14i (źródło: Huawei)

Jedynym smartfonem, który w ostatnich latach przewyższył Huawei Nova 14i rozmiarem ekranu, był TCL Nxtpaper 60 Ultra z panelem 7,2 cala, który zadebiutował kilka tygodni temu. Chyba że to faktycznie już tablet, a nie telefon.

Z pewnością jednak zabawnie jest przypomnieć sobie, jak jeszcze kilkanaście lat temu przebijano kolejne bariery rozmiarów i myślało się, że „nie no, teraz to już telefony nie dostaną większych wyświetlaczy”. Kiedy już jednak weszliśmy w „erę 6 cali” wszystko wyhamowało i, póki co, ani Apple ani Samsung nie próbują przepchnąć pomysłu ultraflagowca z 7-calowym panelem.

Wracając jeszcze na chwilę do faktów związanych z nowym Huawei Nova 14i – zaprezentowano go w dwóch kolorach, niebieskim i czarnym. Cena urządzenia nie jest znana. Nie wiemy też czy trafi do sprzedaży w Polsce.

