Ten serwis Meta ma być jeszcze bardziej społecznościowy

Meta wprowadza do Threads nową funkcję, a mianowicie Społeczności, które mają pozwolić użytkownikom łatwiej łączyć się wokół wspólnych zainteresowań. To ruch, który ma wzmocnić pozycję platformy i uczynić ją bardziej konkurencyjną wobec X. Czy to naprawdę pomoże?

Społeczności w Threads. Jak to działa?

Nowa funkcja, która pojawi się w Threads, to otwarte, nieformalne przestrzenie, w których można rozmawiać na konkretne tematy, takie jak koszykówka, programy telewizyjne czy K-pop. Społeczności bazują na istniejących rozwiązaniach, takich jak niestandardowe kanały i tagi tematyczne, ale oferują bardziej zorganizowaną formę dyskusji. W momencie startu testów Meta uruchomiła już ponad 100 społeczności tematycznych.

Każdy użytkownik może wyszukać społeczność po nazwie albo dołączyć do niej bezpośrednio, klikając w tag pod postem. Jeśli temat ma dedykowaną społeczność, obok nazwy pojawi się ikona trzech kropek.

Dołączenie do grupy powoduje, że jej nazwa jest widoczna publicznie, ponieważ przypina się w menu feedów i pojawia na profilu użytkownika. Dzięki temu inni od razu wiedzą, jakie treści i dyskusje są dla danej osoby najważniejsze.

Meta postarała się także o indywidualny charakter każdej społeczności. Każda z nich ma własne emoji „Lubię to”, np. stos książek czy piłkę do koszykówki. To drobny, ale wyraźny element, budujący poczucie przynależności do konkretnej grupy.

W przyszłości firma planuje wprowadzić też specjalne odznaki dla najbardziej aktywnych członków, a także system rankingów w społecznościach i w sekcji „Dla Ciebie”, aby wyróżniać najistotniejsze posty.

źródło: Meta

Właściwie po co to potrzebne?

Meta podkreśla, że Threads rozwija się szybciej, niż przewidywano, ale wciąż brakuje mu funkcji, które naprawdę odróżniałyby go od konkurencji. Społeczności mają być odpowiedzią na tę potrzebę. Jak podkreśla Meta, użytkownicy już wcześniej samodzielnie tworzyli nieformalne grupy tematyczne, ale teraz otrzymują do tego narzędzie, które jest lepiej zintegrowane z aplikacją.

Nowość wpisuje się w szerszą strategię firmy, której celem jest utrzymanie wysokiego zaangażowania i zatrzymanie użytkowników na platformie. Im łatwiej będzie im odnaleźć „swoich ludzi”, tym większa szansa, że Threads stanie się miejscem codziennych dyskusji.

Reakcje rynku pokazują, że inwestorzy widzą w tej funkcji potencjał. Po ogłoszeniu wiadomości akcje Meta wzrosły o 1,3%, co potwierdza, że każda nowa funkcja, wzmacniająca pozycję Threads, ma bezpośrednie przełożenie na ocenę spółki przez inwestorów.