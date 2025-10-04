Microsoft da Ci mocny powód, żeby zrezygnować z ChatGPT

Microsoft oficjalnie wystartował z subskrypcją 365 Premium, która łączy pakiet Office z zaawansowanymi funkcjami sztucznej inteligencji. Co ważne, jego cena jest identyczna jak w przypadku ChatGPT Plus. Czy to jego realna konkurencja?

Co daje użytkownikom Microsoft 365 Premium?

Nowa subskrypcja zastępuje dotychczasowy plan o nazwie Copilot Pro, który kosztował tyle samo, ale oferował znacznie mniej. W ramach Microsoft 365 Premium użytkownicy otrzymują pełny dostęp do Worda, Excela, PowerPointa, OneNote i Outlooka. Co ważne, to wersje z wbudowanym Copilotem.

Do tego dochodzi 1 TB przestrzeni w OneDrive na osobę, a także ochrona Microsoft Defender. Cena w Polsce wynosi 97,99 złotych miesięcznie (w Stanach jest to 19,99 dolarów) lub 979,99 złotych w rozliczeniu rocznym.

Nowy plan wprowadza też dostęp do dodatkowych narzędzi AI, takich jak Researcher i Analyst, a wkrótce także Photos Agent. Microsoft obiecuje także najwyższe limity użycia dla generowania obrazów w GPT-4o, funkcji Voice, podcastów, Deep Research, Vision i Actions. Co istotne, te narzędzia nie ograniczają się do samego czatu, tylko są wbudowane w aplikacje biurowe, co pozwala wykorzystać je bezpośrednio w pracy nad dokumentami czy prezentacjami.

Dużą nowością jest także możliwość korzystania z własnej subskrypcji Premium w środowisku firmowym. Wystarczy zalogować się prywatnym kontem do aplikacji Office w pracy, aby uzyskać dostęp do Copilota, ale z zachowaniem pełnych zabezpieczeń korporacyjnych.

Dlaczego to może być cios w ChatGPT Plus?

ChatGPT Plus kosztuje dokładnie tyle samo, ale w praktyce oferuje mniej. Subskrypcja OpenAI zapewnia dostęp do najnowszego modelu GPT-5 oraz zwiększone limity na wiadomości, pliki czy generowanie treści. Microsoft 365 Premium w tej samej cenie daje jednak nie tylko rozbudowane funkcje AI, ale także pakiet narzędzi biurowych, przestrzeń w chmurze i dodatkowe zabezpieczenia.

W momencie, gdy użytkownik korzysta z Worda, Excela czy Outlooka, subskrypcja Microsoftu staje się znacznie bardziej opłacalna niż ChatGPT Plus. Innymi słowy, ChatGPT może nadal być wartościowym narzędziem dla osób, które potrzebują wyłącznie inteligentnego czatu, ale w porównaniu z kompletnym ekosystemem Microsoftu trudno uzasadnić taki sam wydatek.

Co ważne, nawet tańsze plany Microsoftu (Personal i Family) również otrzymują część nowych funkcji AI, takich jak generowanie obrazów w GPT-4o czy Copilot Voice. Mają one jednak niższe limity niż w wersji Premium.