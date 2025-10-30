Kupujesz tego robota i nie martwisz się rachunkami za wodę

Na polskim rynku pojawiły się nowe roboty sprzątające marki 3i Tech. Robot sprzątający S10 Ultra został wyposażony w osobliwą stację czyszczącą, która zadba o wodę w dość niespotykany sposób.

3i Tech S10 Ultra – robot ze stacją czyszczącą, jakiej jeszcze nie widziałam

3i Tech to nowy na polskim rynku producent AGD. Wraz z debiutem do sklepów w naszym kraju trafiły nowe roboty sprzątające. Stacja jednego z nich naprawdę zwraca na siebie uwagę, choć nie na pierwszy rzut oka jak te przezroczyste modele robotów DJI Romo. W przypadku 3i Tech S10 Ultra liczy się wnętrze, a konkretnie system recyklingu wody ukryty w stacji czyszczącej.

WaterRecycle, zainstalowany wewnątrz stacji dokującej S10 Ultra, pozwala na wielokrotne zastosowanie tej samej wody do mopowania podłóg. Brzmi mało higienicznie? Nic bardziej mylnego. Urządzenie nieustannie pobiera wodę, usuwa zanieczyszczenia i destyluje ją, a następnie ponownie używa do czyszczenia.

Jak twierdzi producent – system ten pozwala robotowi sprzątać przez dłuższy czas bez konieczności ingerencji użytkownika. Rozwiązanie jest też wspomagane technologią konwersji powietrze-woda, co umożliwia aktywne uzupełnienie poziomu wody w obiegu. Warto podkreślić, że – poza recyklingiem wody – stacja automatycznie czyści i suszy mop rolkowy gorącym powietrzem oraz opróżnia zbiornik na kurz do worka, który – zgodnie z deklaracją 3iTech – wystarczy na około 60 dni.

Co do technikaliów samego urządzenia – robot S10 Ultra oferuje mop rolkowy, który ma zwalczać zabrudzenia w trudnodostępnych miejscach oraz unosić się na około 7 milimetrów, aby nie zmoczyć dywanów.

Z kolei gumowe włosie zbierze kurz, okruchy oraz sierść z podłóg i dywanów. Sprzęt korzysta też z systemu DirtScan opartego na zielonym świetle, dzięki któremu robot dostrzega niewidoczny kurz czy zabrudzenia. S10 Ultra pokona progi o wysokości do około 2,5 centymetrów i oferuje moc ssania 13 tysięcy Paskali.

Roboty sprzątające 3i Tech już w Polsce – dostępność i cena

Na polskim rynku pojawiła się też druga propozycja marki 3i Tech – P10 Ultra. Model ten odkurza z mocą ssania 18 tysięcy Paskali i mopuje dwoma wirującymi padami. Szczotka boczna oraz pady są rozszerzalne, dzięki czemu mają skutecznie sprzątać wzdłuż krawędzi, ścian czy listew przypodłogowych. W tym przypadku stacja jest nieco mniej zaawansowana i pozbawiona systemu recyklingu wody, ale również myje i suszy mopy, uzupełnia detergent oraz oczyszcza zbiornik robota z zebranego kurzu.

Oba modele robotów 3i Tech zadebiutowały już w polskich sklepach. Ceny ustalono na:

5599 złotych za model S10 Ultra,

2999 złotych za model P10 Ultra.

Gdzie kupić? Robot sprzątający 3i Tech S10 Ultra ok. 5599 zł Komputronik Media Expert