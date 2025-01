Takich słuchawek jeszcze nie było. Przypniesz je do obudowy smartfona

Na targach CES 2025 firma Artronic Design zaprezentuje Komutr. Pod tą nazwą kryją się słuchawki douszne z etui wykorzystującym technologię MagSafe, dzięki której można przymocować je do obudowy smartfona. Czy jest coś jeszcze, co wyróżnia ten sprzęt na tle konkurencji?

Słuchawki, jakich jeszcze nie było

Dzięki zastosowaniu technologii MagSafe etui ładujące może być magnetycznie przymocowane do tylnej części smartfona, ładowarek MagSafe lub innych kompatybilnych akcesoriów. Producent zapewnia, że rozwiązanie to eliminuje problem zgubienia słuchawek, jednocześnie zapewniając wygodny dostęp do nich w każdej chwili. Kiedy to przeczytałem pomyślałem sobie: „Słuchawki przyczepione do smartfona? Jak zmieścić to do kieszeni?”.

Etui Komutr wyróżnia się jednak ultracienką konstrukcją – jego grubość wynosi jedynie 0,47 cala (około 1,19 cm), co sprawia, że nie zwiększa znacząco grubości urządzenia, do którego jest przymocowane. Z kolei same słuchawki ważą zaledwie około 4,8 g każda. Dzięki ergonomicznej konstrukcji mają zapewnić komfort noszenia nawet przez wiele godzin.

Same słuchawki natomiast mają się charakteryzować wysokiej jakości dźwiękiem (czego nie jesteśmy teraz w stanie zweryfikować) i redukcją szumów.

Artronic Design Komutr (źródło: Komutr)

Czas pracy z kolei ma się zamykać w 10 godzinach, a wraz z etui ładującym całkowity czas odtwarzania wzrośnie do 30 godzin. Etui wspiera oczywiście ładowanie MagSafe, co oznacza, że można łatwo uzupełnić energię przy użyciu kompatybilnych ładowarek bezprzewodowych.

Komutr jest w pełni kompatybilny z urządzeniami Apple, ale również użytkownicy Androida mogą korzystać z jego możliwości. Producent zadbał o rozwiązania umożliwiające integrację z urządzeniami, które nie wspierają technologii MagSafe, oferując specjalne adaptery.

Ile trzeba będzie zapłacić za Artronic Design Komutr?

Słuchawki trafią do przedsprzedaży 15 stycznia 2025 roku w cenie promocyjnej wynoszącej 129 dolarów (~540 złotych), a planowana wysyłka rozpocznie się w marcu. Regularna sprzedaż ma z kolei wystartować w maju, a cena detaliczna wyniesie wówczas 159 dolarów (~660 złotych).

Co sądzicie o tym pomyśle – praktyczne rozwiązanie czy zbędny bajer?