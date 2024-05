Google zapowiada nowe aplikacje dla Android Auto. Wreszcie!

Pojazdy z Android Auto i Android Automotive mają zyskać nowe funkcje i dostęp do kolejnych aplikacji. Wbudowany w smartfony system technologicznego giganta, pozwalający na łączenie się z ekranem samochodowym, obsłuży serwis Max i grę Angry Birds.

Co potrafi Android Auto?

Android Auto to wbudowana do smartfonów z Androidem technologia marki Google, która pozwala na połączenie, strumieniowanie zawartości i zarządzanie telefonem za pomocą samochodowego wyświetlacza.

System ten to naprawdę wygodne rozwiązanie i sprawdza się, zarówno na krótkie, jak i długie, męczące trasy. Udziela dostępu m.in. do Spotify i Map Google, a także pozwala odsłuchiwać przychodzące wiadomości czy dyktować odpowiedzi, dzięki czemu dotykanie smartfona podczas jazdy jest zupełnie niepotrzebne. To z kolei sprawia, że prowadzenie samochodu jest wygodniejsze, a co najważniejsze – bezpieczniejsze.

Nowe funkcje w systemie Google dla samochodów

Google, podczas tegorocznego wydarzenia I/O, ogłosił kilka nowych opcji, które mają trafić do Android Auto. Wybrane modele pojazdów, obsługujących Google, mają zyskać dostęp do aplikacji rozrywkowych, a wśród nich znajdzie się m.in. serwis streamingowy Max oraz Peacook. Poza tym technologiczny gigant udostępni kierowcom i pasażerom m.in. kultową grę Angry Birds. Rzecz jasna uruchomienie jej będzie wymagało zaparkowania.

Od kilku miesięcy do Android Auto wdrażana jest też aplikacja Uber Driver, dzięki której kierowca ma m.in. możliwość akceptowania danych przejazdów czy zapoznawania się ze szczegółami na ich temat. Z kolei do Android Automotive (zdecydowanie bardziej zaawansowanego systemu) trafi też Google Cast. Zadaniem tego protokołu będzie przekazywanie treści wideo z telefonu czy innego urządzenia mobilnego bezpośrednio na ekran ulokowany w pojeździe.

To jednak nie koniec nowości, jakie zaplanowano w systemach samochodowych Google. Technologiczny gigant uruchamia też program aplikacji mobilnych o nazwie Car Ready. Jego zadaniem będzie przyspieszenie wdrażania nowych propozycji dla użytkowników i pomoc dla programistów w procesie dostosowywania podglądu na ekranach samochodowych. Start programu zapowiadany jest na kolejne miesiące i w początkowej fazie obejmie aplikacje w postaci gier, serwisów wideo oraz przeglądania zasobów internetowych.