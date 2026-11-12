Ring Drone Cam
Ring Drone Cam - źródło: Amazon
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Monitoring domu wchodzi na wyższy poziom. Ta kamera… lata!

Wojciech Kulik·
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Nowości
Monitoring domu wchodzi na wyższy poziom. Ta kamera… lata!

Kamera do monitoringu kojarzy się ze statycznym urządzeniem, a jeśli już mówi się o jej poruszaniu, to raczej ma się na myśli obrót w jednej lub dwóch osiach. Amazon pokazał nowości z rodziny Ring, które każą na taki sprzęt spojrzeć inaczej. Jedno potrafi latać, drugie patroluje przestrzeń na kółkach.

Oto Ring Drone Cam – Amazon pokazał latającą kamerę do monitoringu

Najnowsza kamera do monitoringu z rodziny Ring to coś innego i zarazem nie lada ciekawostka. W rzeczywistości bowiem jest… dronem – może latać po całym mieszkaniu, pozwalając użytkownikom na obserwowanie każdego z jego zakamarków, bez konieczności instalacji w nich osobnych kamer.

Ring Drone Cam – bo tak się nazywa – może bezpiecznie poruszać się po pomieszczeniach. Robi to zgodnie z ustalonym harmonogramem albo też na żądanie. Do tego samodzielnie podejmuje akcję, gdy otrzyma alert wysłany przez czujnik lub alarm. Kiedy zaś nie jest potrzebna, spoczywa w bazie przypominającej trochę stację dokującą robota sprzątającego.

Ring Drone Cam ze stacją
Ring Drone Cam ze stacją | źródło: Amazon

Kamera zainstalowana w dronie rejestruje obraz w rozdzielczości 2K, a dwie wbudowane diody LED zapewniają odpowiednią widoczność także po zmroku (szczególnie że aktywują się automatycznie, gdy jest taka potrzeba). Cechuje się polem widzenia na poziomie 148 stopni i może obracać się o 360 stopni.

Poza standardowym monitoringiem Ring Drone może się też sprawdzić na co dzień. Amazon podaje przykładową sytuację, w której dron robi rundkę wokół mieszkania, aby uspokoić użytkownika, że na pewno pozamykał wszystkie okna.

Wśród nowości znalazła się też jeżdżąca kamera Ring Rover Cam

Równocześnie z dronem zaprezentowany został Ring Rover Cam – to jeszcze jedna kamera, która może się poruszać, ale ta konkretnie robi to na kołach. W dużej mierze daje te same korzyści, co Ring Drone Cam i działa na podobnej zasadzie, ale jest kierowana przede wszystkim do klientów biznesowych.

Założenie jest takie, że ta nowość będzie służyć do patrolowania przestrzeni firmowych. Oferuje nagrywanie i strumieniową transmisję wideo w rozdzielczości 4K, pełną integrację z ekosystemem Ring, aktywne odstraszanie (poprzez syrenę i maszt świetlny) oraz dwukierunkową transmisję audio.

Ring Robotics, czyli patrolujące systemy bezpieczeństwa

Ring Drone Cam i Ring Rover Cam to pierwsze produkty Ring Robotics – nowego działu Ring specjalizującego się właśnie w zrobotyzowanych, patrolujących systemach bezpieczeństwa. Równocześnie nowe urządzenia zachowują pełną zgodność z ekosystemem Ring, co oznacza, że mogą współpracować z rozmaitymi kamerami statycznymi, czujnikami i alarmami.

Istotnym elementem tych produktów jest też AI Pilot – oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie, które łączy wszystkie dane wejściowe w taki sposób, by zapewniać efektywne planowanie tras oraz rozpoznawanie obiektów i unikanie przeszkód. Niczym roboty sprzątające – urządzenia samodzielnie mapują przestrzeń i autonomicznie się w niej poruszają.

Ile kosztują nowe, mobilne kamery z rodziny Ring?

Oba urządzenia trafią do sprzedaży już niebawem. Sprzedaż Ring Rover Cam rozpocznie się 16 grudnia 2026 roku, a cena wyniesie 999 dolarów, co po obecnym kursie przekłada się na ~3975 złotych. Z kolei Ring Drone Cam dołączy 27 stycznia 2027 roku – w cenie 249 dolarów (~990 złotych). Nieznane są jednak plany dotyczące dostępności w naszej części świata.

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