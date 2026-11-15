Ile kosztuje smartwatch własnej roboty? To nie musi być trzycyfrowa liczba

Inteligentne urządzenia ubieralne nie stanowią zbyt dużego wydatku. Najprostszy, nowy smartband, można znaleźć za mniej niż 150 złotych. Co by było, gdybyśmy jednak zdecydowali się na przygotowanie smartwatcha samodzielnie? Ja już wiem.

Niedrogi sprzęt na nasze nadgarstki

Co prawda definicja tego, co możemy nazwać smartopaską, a co kwalifikuje się jako smartzegarek, potrafi być dość płynna. Umówmy się jednak na potrzeby tego tekstu, że każde urządzenie wskazujące czas, wyposażone w ekran i łączące się ze smartfonem za pomocą komunikacji bezprzewodowej, jest smartwatchem.

Od jakiej kwoty zaczynają się zatem smartwatche w Polsce? Aby daleko nie szukać, wystarczy spojrzeć na model Redmi Watch 5 Active – obecnie w sklepach za takie urządzenie zapłacicie mniej niż 120 złotych.

Czy smartwatch własnej roboty mógłby być w Polsce tańszy niż najbardziej budżetowa pozycja ze sklepowej półki? Odpowiedź na to pytanie może się kryć w nowym projekcie majsterkowicza z YouTube’a – Huya Vectora.

Jak tani może być smartwatch DIY?

Na kanale HVT Lab pojawił się materiał wideo dokumentujący powstawanie nietypowej konstrukcji – taniego smartwatcha, którego cena ma zamykać się w 10 dolarach, czyli przy obecnym kursie byłoby to mniej więcej 40 złotych.

Zanim przejdziemy do kosztorysu, przyjrzyjmy się najpierw, z czym mamy do czynienia. Sercem urządzenia jest mikrokontroler ESP32-C3 Super Mini. W środku płytki znajdziemy m.in. procesor RISC-V taktowany do 160 MHz, 400 KB SRAM-u, 384 KB ROM i 4 MB pamięci flash. Do komunikacji bezprzewodowej moduł wykorzystuje Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz oraz Bluetooth 5.0 z obsługą trybu LE.

Oprócz niego w obudowie (dość mocne słowo w tym przypadku, ale nie uprzedzajmy faktów) znajduje się również wyświetlacz OLED o przekątnej 1,3 cala z białymi pikselami, akumulator o napięciu 3,7 V, zegar RTC i przyciski sterowania. Do nadania całości kształtu wykorzystano natomiast mosiężne rurki o niewielkiej średnicy.

W połączeniu z oprogramowaniem NWatch, udostępnionym przez Vectora za darmo, uzyskujemy urządzenie łączące się ze smartfonem za pomocą Bluetooth, na którym możemy zsynchronizować powiadomienia dotyczące wiadomości czy połączeń telefonicznych. Znalazło się nawet miejsce na kilka tarcz do wyboru.

Schemat smartwatcha oraz jeden z etapów pracy (Źródło: HVT Lab | YouTube)

Czy bariera „10 dolarów” jest w Polsce w ogóle realna? Od razu mówię, że nie – sam mikrokontroler oraz ekran kosztują około 19 złotych za sztukę, więc nie ma szansy, aby pozostałe elementy zamówić za 4 złote.

Szybki research dotyczący poszczególnych elementów w polskich sklepach i można przygotować wstępny kosztorys, który wygląda następująco (ceny zostały lekko zaokrąglone):

wyświetlacz OLED SH1106 1,3″ I2C – 20 złotych,

ESP32-C3 Super Mini USB-C – 17 złotych,

moduł zegara RTC DS3231 – 13 złotych,

ładowarka USB-C TP4056 – 4 złote,

akumulator litowo-jonowy – 20 złotych,

przełącznik trzypozycyjny – 4 złote,

mikroprzełączniki TACT – 6 złotych/komplet,

mosiężne rurki ø1,5-2 mm – 7,50-10 złotych za 50 cm, w zależności od średnicy.

Pomijając zatem obudowę, kwota elektroniki zamyka się w mniej niż 90 złotych. Niestety, nie możemy zapomnieć tutaj o fakcie, że całość trzeba na końcu złożyć, do czego potrzeba stacji lutowniczej i dodatkowych materiałów. Doliczając do tego koszty wysyłki elementów (chyba, że wszystko znajdziecie lokalnie w podobnych cenach) i czas, jaki trzeba poświęcić na złożenie wszystkiego – nie mówiąc o doświadczeniu w pracy z mikrokontrolerami ESP32 – wychodzi na to, że przygotowanie takiego smartwatcha samodzielnie nie jest dla każdego i najtańszy zegarek w pobliskim sklepie z elektroniką dla większości nadal będzie lepszym wyborem.

Trzeba jednak przyznać, że projekt Huya Vectora prezentuje się jak żywcem wyjęty z cyberpunka, więc stylistyką bije na głowę większość plastikowych urządzeń ze sklepów 😅