Już można wpłacać datki na 32. Finał WOŚP do eSkarbonek od Mastercard

Kolejny, 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na 28 stycznia 2024 roku. Już od dziś można jednak wpłacać pieniądze do eSkarbonek od Mastercard. Zebrane w ten sposób datki trafią na konto WOŚP.

eSkarbonki od Mastercard do zbierania pieniędzy na 32. Finał WOŚP już dostępne

Mastercard już od dwunastu lat gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, a od siedmiu umożliwia zbieranie pieniędzy na Finał WOŚP do eSkarbonek. Od teraz ponownie można założyć swoją „wirtualną puszkę” na datki, które zasilą konto fundacji. Mottem 32. Finału jest Tu wszystko gra OK, a celem Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!, gdyż zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych.

eSkarbonkę może założyć każdy, kto chce pomóc zbierać pieniądze na 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym celu należy wejść na stronę iwolontariusz.wosp.org.pl i zgłosić chęć bycia wolontariuszem (mogą nim być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie za zgodą opiekuna prawnego, a także firmy, instytucje i organizacje).

eSkarbonki stają się coraz popularniejsze – do tej pory założono ich prawie 90 tysięcy i za ich pośrednictwem zebrano ponad 56,5 mln złotych.

Jedną z form pomagania jest eSkarbonka, którą założyć może każdy i którą ogrom ludzi zakłada, włącznie ze mną, który już tym wszystkim możliwościom wsparcia przestał się cokolwiek dziwić. Tylko na ostatnim Finale elektronicznych wpłat mieliśmy blisko 50%, pół na pół z naszymi tekturowymi standardowymi skarbonkami – coś niesamowitego! Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP

Jak sprawdzić, czy dana eSkarbonka jest prawdziwa?

Mimo iż trudno sobie wyobrazić, że ktoś mógłby chcieć żerować na ludzkiej szczodrości, to niestety nie można wykluczyć takiego scenariusza. Istnieje możliwość weryfikacji każdej eSkarbonki od Mastercard – w bardzo prosty sposób da się sprawdzić, czy jest ona prawdziwa, tj. zebrane w niej pieniądze trafią do WOŚP.

Wszystkie eSkarbonki są udostępniane na stronie internetowej, której adres zaczyna się od https://eskarbonka.wosp.org.pl/, a wpłaty realizowane są poprzez operatora PayU. Ponadto na stronie www.wosp.org.pl/wspieraj/sprawdzeskarbonke można wkleić link do konkretnej eSkarbonki, aby sprawdzić jej wiarygodność.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy naturalnie też ma swoją eSkarbonkę – znajdziecie ją tutaj.