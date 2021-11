Do sieci trafiły rendery nadchodzących smartfonów z serii Moto G. Jest Moto G31, G71 oraz G Power 2022

W internecie pojawiły się informacje na temat nadchodzących smartfonów z serii Moto G, które trafią na nasze półki sklepowe już w następnym roku. Jak się okazuje, przyszłoroczne Motorole mogą być bardziej opłacalne, jednocześnie doganiając konkurencję, a to przez fakt obecności lepszych ekranów na pokładzie.

Reklama

Specyfikacja techniczna Moto G Power 2022 zapowiada się budżetowo

Zdecydowana większość serii Moto G to smartfony bardziej budżetowe, które maja na pokładzie przede wszystkim mniej wydajne, ale za to oszczędne (pod względem konsumpcji energii) procesory. Co więcej, Motorola w modelach z dopiskiem Power, implementuje większe akumulatory, które – w połączeniu z mniej prądożernymi układami – pozwalają urządzeniu na dłuższą pracę – tak było w przypadku Motoroli Moto G9 Power, działającej bez problemu kilkanaście godzin na jednym ładowaniu.

I w tym przypadku smartfon powinien cechować się dobrymi czasami na baterii, a to ze względu na jej specyfikację. Nadchodząca Moto G Power 2022 ma mieć na pokładzie 6,5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii LCD, pracujący w rozdzielczości 720 × 1600 pikseli i odświeżany w 90 Hz.

Reklama

źródło: Giznext

Urządzenie zostanie wyposażone w procesor MediaTek Helio G37 (to najpewniej lekko odświeżony Helio G35), sparowany z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 wbudowanej pamięci wewnętrznej, którą można będzie rozszerzyć poprzez kartę microSD.

Kwestia fotograficzna Motoroli Moto G Power 2022 jest lekko niejasna, bowiem wiadomo, że otrzyma zestaw 3 obiektywów na tylnej obudowie, jednak w obecnym momencie mamy informacje na temat dwóch – główny bazuje na matrycy o rozdzielczości 50 Mpix, drugi zaś ma 2 Mpix i służy do wykrywania głębi. Z przodu w otworze typu punch-hole znajdzie się 8 Mpix aparat do zdjęć selfie.

Smartfon będzie działał pod kontrolą systemu Android 11, natomiast całość będzie zasilana przez baterię o pojemności 5000 mAh, którą można będzie naładować przewodowo z mocą 10 W. Warto dodać, że konstrukcja będzie mieć certyfikat IP52.

Moto G Power 2022 w porównaniu do poprzednika – czyli G9 Power – oferuje nieco mniej. Najważniejsza strona smartfona została osłabiona, bowiem ma mniejszy akumulator, wolniejsze ładowanie oraz słabszy procesor. Jedyną zauważalną przewagą jest mniejszy ekran o wyższym 90 Hz odświeżaniu. Rozdzielczość pozostaje niezmieniona, a więc zagęszczenie PPI będzie wyższe.

Pozostaje nam jedynie czekać na oficjalną cenę Moto G Power.

Moto G31 – OLED w taniej Motoroli to coś, na co czekali fani marki

Motorola jest jednym z producentów, która niechętnie implementuje OLED-y do swoich smartfonów – co potwierdza cała tegoroczna linia Moto G. Jednak premiera serii Edge 20, w którą wchodzi między innymi testowana przez nas Moto Edge 20 Pro, wreszcie wprowadziła matryce lepszego typu do urządzeń Motroli – nawet najtańszej Edge 20 Lite.

Decyzja chyba wyszła na dobre, bowiem wszystko wskazuje na to, że nadchodząca Motorola Moto G31 otrzyma 6,4-calowy wyświetlacz OLED pracujący w rozdzielczości Full HD+, co jest ogromną zmianą, ponieważ poprzednik miał na pokładzie ekran IPS LCD i to w dodatku HD+.

Co więcej, na obudowie znajdą się 3 moduły aparatów – w tym główny ma mieć matrycę o rozdzielczości 50 Mpix. Na razie nie mamy informacji na temat pozostałych dwóch.

Podobnie jest w przypadku procesora, obecne dane nie zdradzają, jaki układ będzie sercem urządzenia. Z wiadomych rzeczy pozostaje jednak nam akumulator, który ma mieć pojemność 5000 mAh i ładowanie o mocy jedynie 10 W, a także fakt implementacji złącz USB-C oraz Jack 3,5 mm.

Są także informacje na temat Motorola Moto G71

Kolejna nadchodząca Motorola to Moto G71. Podobnie jak wyżej omawiany model, otrzyma najpewniej ten sam 6,4-calowy wyświetlacz OLED, pracujący w rozdzielczości Full HD+, czyli 1080 × 2400 pikseli.

Całość ma być napędzana przez 8-rdzeniowy procesor o maksymalnym taktowaniu na poziomie 2,2 GHz i powinna oferować łączność piątej generacji – więc może to być Snapdragon 480+, Snapdragon 695, a nawet Snapdragon 750G, bowiem każdy z nich ma modem 5G, a także cechuje się częstotliwością 2,2 GHz na najmocniejszym rdzeniu.

Motorola Moto G71 ma mieć na pokładzie m.in. złącze Jack 3,5 mm, USB-C, a także łączność 5G oraz NFC. Konstrukcja ma mierzyć 8,4 mm grubości przy wadze 180 g. Całość będzie zasilana przez ogniwo o pojemności 4700 mAh.