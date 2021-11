W takiej promocji Motorola Moto G10 staje się bardziej atrakcyjna

Motorola Moto G10 to obecnie najbardziej budżetowa propozycja z tegorocznej rodziny smartfonów Moto G. Urządzenie oferuje nieco więcej niż sprzęty z serii Motorola E, jednak w tej samej półce cenowej można znaleźć zdecydowanie lepsze propozycje. Promocja czyni Moto G10 zdecydowanie bardziej opłacalną, jednak trzeba się pospieszyć, ponieważ będzie trwała tylko kilka dni.

Motorola Moto G10 dostępna w fajnej promocji

Producent przygotował jesienną promocję, w ramach której zaoszczędzimy trochę pieniędzy na zakupie Moto G10. Smartfon wszedł na polski rynek na początku roku w cenie 699 złotych. W tej półce cenowej można znaleźć nieco lepsze urządzenia – nierzadko bowiem sklepy oferują ubiegłorocznego Redmi Note 9, czy realme 6 w podobnej, a nawet tej samej cenie.

Motorola Moto G10 – fot. Motorola

Motorola Moto G10 jest wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon 460, sparowany z 4 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Urządzenie w swojej półce cenowej na pewno wyróżnia się 6,5-calowym ekranem odświeżanym w 90 Hz, jednak z matrycą LCD IPS pracującą w rozdzielczości zaledwie HD+ (1600 × 720 pikseli).

Smartfon ma na pokładzie zestaw czterech aparatów zamontowanych na tylnej obudowie – główny ma matrycę o rozdzielczości 48 Mpix, ultraszeroki kąt o polu widzenia 118° – 8 Mpix, natomiast do pomocy są dwie 2 Mpix jednostki do zdjęć makro i wykrywania głębi. Warto dodać, że urządzenie ma moduł NFC, a także baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem zaledwie 10 W.

Jak widać, specyfikacja sugeruje, że jest to bardziej budżetowy smartfon. Co ciekawe, w za 699 złotych dostępny jest model odrobinę wyższy, czyli Moto G20, co czyni Moto G10 zdecydowanie mniej logicznym.

źródło: Motorola

W promocji jednak, za Motorolę Moto G10, zapłacimy 599 złotych, możemy zatem zaoszczędzić 100 złotych. W tej kwocie urządzenie jest zdecydowanie bardziej opłacalne. Promocja trwa do 11 listopada, a więc czas jest ograniczony. Smartfon w niższej cenie dostępny jest m.in. w sklepie Media Expert.