Pierwsze smartfony z serii Google Pixel zadebiutowały w 2016 roku. Mimo że nie są oficjalnie dostępne w Polsce, wielu mieszkańców kraju nad Wisłą decyduje się na ich zakup – czy to na własną rękę, czy przez pośrednika, czy też w jednym z renomowanych sklepów z elektroniką. Gigant z Mountain View poinformował, że popyt na Pixele nieustannie rośnie i w ostatnim czasie sprzedano rekordową liczbę urządzeń z tej serii.

Smartfony Google sprzedają się jak nigdy wcześniej

Google prawdopodobnie nigdy nie będzie największym producentem smartfonów na świecie, tym bardziej, że oficjalnie sprzedaje swoje Pixele jedynie na wybranych rynkach. Niestety, Polski nie ma na liście i trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek się to zmieni. Na tę chwilę nic na to nie wskazuje, ale nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. Pozostaje apelować i trzymać kciuki.

Pixel 3a (fot. Karol Kunat / Tabletowo.pl)

Nie wiadomo, czy Google widzi, że wielu mieszkańców Polski kupuje smartfony z serii Pixel. Gigant z Mountain wie natomiast, że popyt na te urządzenia cały czas rośnie – inaczej nie informowałby, że jeszcze nigdy nie sprzedawały się one tak dobrze jak wcześniej.

Niestety, Google nie podaje konkretnych liczb, zatem nie wiadomo, ile dokładnie sztuk smartfonów z linii Pixel sprzedało w rekordowym pod względem popytu, czwartym kwartale 2021 roku. Sundar Pichai, dyrektor generalny Google i Alphabet Inc., powiedział jedynie, że udało się to pomimo ograniczeń podaży w związku z kryzysem w łańcuchach dostaw.

Nieco światła na tę kwestię rzuca raport Counterpoint, według którego w czwartym kwartale 2021 roku Google miało 1% udziałów w segmencie smartfonów w Stanach Zjednoczonych. Mimo że nie jest to oszałamiający wynik, to jednocześnie obserwatorzy rynku odnotowali wzrost sprzedaży urządzeń z serii Pixel aż o 56% rok do roku. To rzeczywiście wynik, który może świadczyć o rekordowym popycie na Pixele.

źródło: Counterpoint

Jak widać, pomimo znaczącego wzrostu sprzedaży Google jeszcze daleko do czołówki. Przed gigantem z Mountain View znajduje się m.in. OnePlus, który rok do roku zwiększył sprzedaż swoich smartfonów w Stanach Zjednoczonych aż o 524%. Z kolei Motorola, która ulokowała się na trzecim miejscu, pobiła swój rekord sprzed dwóch lat (Q4 2019) i umocniła swoją pozycję na amerykańskim rynku smartfonów (m.in. dzięki wycofaniu się LG).