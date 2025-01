Xiaomi z nową wersją Walkie-Talkie. Ten sprzęt ma gigantyczny zasięg

Xiaomi zaprezentowało nową wersję dobrze znanego sprzętu, jakim jest walkie-talkie, czyli krótkofalówka. Xiaomi Sports Walkie-Talkie to urządzenie zaprojektowane dla miłośników aktywności na świeżym powietrzu, które oferuje imponujący zasięg do 5000 km. Jak to możliwe?

To już nie jest krótkofalówka, a „długofalówka”. Co wymyśliło Xiaomi?

Xiaomi Sports Walkie-Talkie wyróżnia się na tle konkurencji swoim ogromnym zasięgiem wynoszącym aż 5000 km. Taka odległość możliwa jest dzięki obsłudze sieci 4G trzech głównych operatorów w Chinach, co pozwala na swobodną komunikację w niemal każdej lokalizacji. Urządzenie jest przeznaczone dla szerokiej gamy użytkowników, od amatorów górskich wędrówek, przez rowerzystów, aż po miłośników sportów zimowych. Co więcej, umożliwia ono zarówno rozmowy indywidualne, jak i grupowe, a także połączenia głosowe typu „jeden do jednego”.

Sprzęt wyposażono w technologię redukcji szumów, która działa nawet podczas jazdy na nartach z prędkością 60 km/h lub jazdy na rowerze z prędkością 40 km/h. Dzięki temu komunikacja pozostaje wyraźna nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wbudowany wyświetlacz pokazuje poziom naładowania baterii oraz status urządzenia, co ułatwia korzystanie z niego w terenie.

źródło: Xiaomi

Praktyczność i wytrzymałość w jednym

Xiaomi Sports Walkie-Talkie to nie tylko imponujący zasięg, ale także przemyślana konstrukcja i wygodne rozwiązania. Urządzenie jest lekkie i kompaktowe – mierzy zaledwie 55 mm szerokości – co czyni je wygodnym w użyciu, nawet podczas intensywnych aktywności fizycznych. W zestawie znajdują się różne akcesoria, takie jak magnetyczne uchwyty, paski czy klipsy, które umożliwiają przymocowanie walkie-talkie do kasku, kurtki lub noszenie go na smyczy.

Bateria o pojemności 1030 mAh pozwala na 24 godziny nieprzerwanego użytkowania lub do 36 godzin w trybie czuwania. Dodatkową zaletą jest odporność na niskie temperatury. Urządzenie działa nawet przy -30°C, co czyni je idealnym wyborem dla użytkowników eksplorujących wymagające środowiska. Walkie-Talkie ma także funkcję Bluetooth, która pozwala na jednoczesne prowadzenie rozmów i np. słuchanie muzyki.

Sprzęt dostępny będzie w Chinach od 6 stycznia 2025 roku w cenie 399 juanów (około 230 złotych). Na razie nie wiadomo, czy trafi do sprzedaży na innych rynkach.