L9Q to telewizor laserowy, którym Hisense chce rozkochać nas jakością obrazu i dźwięku

Hisense ujawnił swój najnowszy model telewizora laserowego L9Q, który zapowiada się jako urządzenie łączące wysoką jakość obrazu z zaawansowanym systemem dźwiękowym. Zapowiadana na CES 2025 premiera przyciąga uwagę. Co wiemy o tym sprzęcie?

Wyjątkowa jakość obrazu dzięki technologii laserowej, czyli jak działa Hisense L9Q?

Hisense L9Q to niezwykły telewizor, bo laserowy. Na czym polega jego działanie? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to projektor, który z bardzo bliskiej odległości rzuca obraz na specjalny ekran. Co wiemy o tym konkretnym modelu?

Sprzęt oferuje rozdzielczość 4K oraz przekątną ekranu od 100 do aż 150 cali. Kluczowym elementem zestawu jest ekran ALR (Ambient Light Rejection), który dzięki nanoskalowym technologiom odbicia światła osiąga jasność na poziomie 1500 nitów. To wartość porównywalna z telewizorami OLED. Dodatkowo ekran ten wyróżnia ma się zdolnością do odzwierciedlenia aż 110% przestrzeni kolorów BT.2020.

Urządzenie wyświetla obraz z jasnością 5000 lumenów. Dzięki temu L9Q oferuje nie tylko wyrazistość obrazu, ale także możliwość komfortowego oglądania treści w różnych warunkach oświetleniowych – a przynajmniej tak zapewnia producent. Hisense zastosowało technologię ultra-krótkiego rzutu, co oznacza, że urządzenie wymaga minimalnej odległości od ściany, by zapewnić pełnowymiarowy obraz, co jest praktyczne szczególnie w mniejszych przestrzeniach.

Hisense L9Q (źróło: Hisense)

Hisense szykuje dźwięk kinowy w domowym wydaniu

Hisens L9Q nie tylko ma zaoferować doskonałą jakość obrazu, ale także wyróżniać się na tle konkurencji zaawansowanym systemem dźwiękowym. Według informacji producenta, wbudowany zestaw audio w konfiguracji 6.2.2 zapewnia wsparcie dla technologii Dolby Atmos i DTS:X, tworząc przestrzenny i wielowymiarowy dźwięk. Hisense deklaruje, że system dźwiękowy o mocy 116 W został zainspirowany akustyką rzymskich amfiteatrów.

Ciekawym rozwiązaniem jest 15-stopniowe nachylenie głośników, które mają zwiększyć rozproszenie dźwięku w pomieszczeniu, tworząc bardziej realistyczny efekt przestrzenny, choć trudno oczekiwać, że ten wbudowany system całkowicie zastąpi profesjonalne kino domowe.

Oficjalna cena i data sklepowej premiery pozostają jeszcze nieznane, ale jedno jest pewne – Hisense L9Q to sprzęt, który producent wystawi na targach CES 2025, a te zaczynają się już 7 stycznia 2025.