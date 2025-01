Parkujesz w Warszawie? Teraz możesz zapłacić za postój aż w 6 aplikacjach

Od 2 stycznia 2025 roku warszawscy kierowcy mają jeszcze więcej możliwości, by wygodnie opłacić postój w strefie płatnego parkowania. Do dotychczasowych trzech aplikacji mobilnych dołączyły kolejne trzy, co daje łącznie sześć różnych opcji mobilnej płatności. To spore ułatwienie, które zmienia sposób korzystania z miejskiej infrastruktury.

Sześć aplikacji do wyboru = jeszcze łatwiejsze parkowanie

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) od lat korzysta z aplikacji mobilnych jako głównego narzędzia płatności. Od 2 stycznia 2025 roku kierowcy mogą wybierać spośród sześciu operatorów: SkyCash, Mobilet, Flowbird oraz nowych AnyPark, mPay i CityParkApp. Dzięki tej zmianie ponad połowa wszystkich transakcji związanych z parkowaniem odbywa się teraz za pośrednictwem aplikacji.

Każda z dostępnych aplikacji pozwala nie tylko na opłacenie parkowania, ale także na przedłużenie czasu postoju w czasie rzeczywistym. W zależności od preferencji użytkownika można korzystać z różnych metod płatności, takich jak karty bankowe, Blik czy doładowania konta. Dodatkowo aplikacje SkyCash i Mobilet umożliwiają płatności przez SMS lub kody IVR, co stanowi alternatywę dla osób preferujących bardziej tradycyjne metody lub zwyczajnie boją się podpinania karty do swojego smartfona.

Wprowadzenie nowych operatorów to efekt przetargu zorganizowanego przez ZDM, który postawił na współpracę z firmą City Parking Group jako integratorem systemu płatności. To rozwiązanie pozwoliło otworzyć system dla nowych dostawców, co z kolei zwiększyło konkurencję i komfort użytkowników.

Warszawa stawia nowoczesne parkomaty

Zwiększenie liczby aplikacji to niejedyna zmiana, jaka czeka warszawskich kierowców. W ramach modernizacji infrastruktury w strefie SPPN montowane są nowe parkomaty, które oferują prostszy interfejs oraz dodatkowe funkcje, takie jak płatności BLIK i możliwość przedłużenia czasu postoju za pomocą kodów QR. ZDM informuje, że nowe urządzenia można znaleźć na ulicach takich dzielnic jak Saska Kępa, Kamionek czy plac Grunwaldzki. Plan zakłada wymianę wszystkich starych parkomatów w całym obszarze strefy do końca 2025 roku.

Jednym z kluczowych ułatwień jest brak konieczności stosowania naklejek lub kart informujących kontrolerów o korzystaniu z aplikacji. Wszystkie dane są automatycznie przesyłane do systemu ZDM, co eliminuje potrzebę fizycznego oznaczania pojazdu. Dla kierowców oznacza to większą wygodę i oszczędność czasu kierowców.