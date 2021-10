Premiera Redmi Watch 2 – doczekaliśmy się ekranu AMOLED i modułu GPS

Redmi ma za sobą dzień wielkich premier. Choć niewątpliwie gościem wieczoru był Redmi Note 11 Pro, to fani ubieralnych gadżetów też mają powody do radości. Do oferty firmy dołączył nowy zegarek Redmi Watch 2.

Redmi Watch 2 – coraz ładniej

Redmi popracowało nieco nad projektem swojego zegarka i zdołało ulepszyć to i owo względem pierwszej generacji Redmi Watch. Na przykład, odchudzono odrobinę ramki urządzenia, dzięki czemu w prostokątną kopertę z zaokrąglonymi rogami zmieścił się teraz ekran o przekątnej 1,6 cala, a nie 1,4.

Redmi Watch 2 (fot. Redmi)

Ponadto, w Redmi Watch 2 zainwestowano w lepszy wyświetlacz. Teraz użytkownik będzie zerkał na wyświetlacz OLED, a nie LCD. Powinno to przełożyć się na lepsze wrażenia wizualne. Z technicznych rzeczy warto dodać, że rozdzielczość wspomnianego panelu uległa niewielkiej zmianie i jest to 320 x 360 pikseli. Powierzchnia robocza „urosła” więc o 40 pikseli w pionie i rzeczywiście widać, że ekran jest nieco wyższy.

Oficjalne dane wskazują, że poprawiono także czas działania na jednym ładowaniu. Zegarek ma wytrzymać do 12 dni z dala od gniazdka elektrycznego, a więc tyle, ile Redmi Watch w trybie oszczędzania energii. Ładowanie odbywa się za pomocą złącza magnetycznego.

Więcej modułów, większe możliwości

Wewnątrz nowego smartwatcha Redmi pracuje układ Apollo 3.5. Zegarek obsłuży 117 różnych trybów sportowych, w tym śledzenie pływania. Swobodnie zabierzemy go na basen, dzięki wodoodporności do 50 m. Oprócz tego, sensory będą mogły monitorować nasze tętno, określać natlenienie krwi czy sprawdzać jakość naszego snu.

Redmi Watch 2 (fot. Redmi)

Ważnym elementem specyfikacji jest moduł GPS. Redmi Watch 2 jest w stanie łączyć się z satelitami GPS, GLONASS, Galileo i Beidou. Nie zabrakło też istotnego modułu NFC. Interesujące jest to, że mimo większego wyświetlacza i ulepszonej baterii, waga urządzenia zmniejszyła się o 4 gramy – do 31 g.

Redmi Watch 2 (fot. Redmi)

Redmi Watch 2 sprzedawany będzie od 1 listopada za 400 juanów (~250 złotych).