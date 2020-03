Oto Redmi Note 9 Pro w pełnej krasie. Dużo inspiracji Samsungiem i Huawei

Redmi Note 9 Pro zadebiutuje już jutro rano, ale internet jest bezlitosny – w sieci pojawiły się bowiem zdjęcia przedstawiające ten model, które zdradzają, jak dokładnie będzie on wyglądał. Widać dużo inspiracji ostatnimi smartfonami Samsunga i Huawei, ale efekt końcowy pewnie niektórym się spodoba.

Redmi na pewno zaprezentuje jutro rano (polskiego czasu) modele Note 9 i Note 9 Pro, aczkolwiek mówi się, że przy okazji może zadebiutować też Redmi Note 9 Max, jednak ten ostatni jest dla nas jedną wielką niewiadomą. Niewiele więcej wiemy zresztą o modelu podstawowym – jedynie tyle, że zostanie on wyposażony w nowy procesor MediaTek Helio P75. Znacznie mniej tajemnic skrywa wersja z dopiskiem „Pro”, żeby nie powiedzieć, że praktycznie już żadnej.

Redmi Note 9 Pro – specyfikacja

Na początku tego tygodnia w sieci pojawiły się bowiem szczegółowe informacje na temat specyfikacji Redmi Note 9 Pro. Dzięki nim wiemy, że smartfon zostanie wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z okrągłym otworem w górnej części, ośmiordzeniowy (8x Kryo 465; 8 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 720G 2,3 GHz z układem graficznym Adreno 618, 4 GB lub 6 GB RAM i 64 GB lub 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Oprócz tego, na pokładzie Redmi Note 9 Pro znajdą się także: pojedynczy aparat o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo, poczwórny 48 Mpix + 8 Mpix z obiektywem super-szerokokątnym + 5 Mpix do zdjęć makro + sensor do wykrywania głębi na tyle, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i bateria o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania 18 W. Smartfon ma być dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: Aurora Blue, Glacier White i Interstellar Black.

Tak wygląda Redmi Note 9 Pro

Na kanale Dương Dê w serwisie YouTube opublikowano film, w którym widać kilka zdjęć nadchodzącego smartfona. Nie wiem, jak Wy, ale ja nie spodziewałem się, że otwór na aparat do selfie i rozmów wideo znajdzie się pośrodku, a nie w prawym lub lewym rogu ekranu. Od razu przywodzi to na myśl ostatnie modele z portfolio Samsunga, aczkolwiek mam wrażenie, że dziurka w wyświetlaczu w Redmi Note 9 Pro jest jakby większa i bardziej rzuca się w oczy.

Gdy natomiast spojrzymy na tył Redmi Note 9 Pro, zobaczymy kwadratową wyspę z czterema aparatami, która naturalnie kojarzy się z „kuchenką” w Huawei Mate 20 Pro czy Huawei P40 Lite. Co prawda na zdjęciach smartfon pozbawiony jest pokrywy panelu tylnego, ale można się spodziewać, że producent przygotował fantazyjne wykończenia, które będą zwracać uwagę klientów. Przy okazji dowiadujemy się, że smartfon zaoferuje niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD), a także port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe (oba znajdą się na dolnej krawędzi).

Jak Wam podoba się taki Redmi Note 9 Pro?

Źródło: Dương Dê