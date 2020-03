Wycieka specyfikacja Redmi Note 9 Pro. Nie powinniście narzekać

Redmi Note 9 Pro zadebiutuje wraz z Redmi Note 9 już w najbliższy czwartek, 12 marca 2020 roku. Smartfon wizualnie będzie się mocno różnił od swojego bezpośredniego poprzednika, tj. Redmi Note 8 Pro, co jednoznacznie dał do zrozumienia jeden z przedstawicieli producenta. Jeszcze przed oficjalną premierą dowiadujemy się, jakie podzespoły znajdą się na pokładzie tego modelu.

Prawdopodobnie największym zarzutem, z jakim musi mierzyć się Redmi Note 8 Pro, jest procesor MediaTek (Helio G90T). Wielu użytkowników ma awersję do układów tej firmy, mimo że w najnowszym (lutowym) rankingu najwydajniejszych średniaków z Androidem model ten zajmuje zaszczytne, pierwsze miejsce (już kolejny miesiąc z rzędu). Producent w Redmi Note 9 Pro nie zdecyduje się jednak ponownie na SoC Tajwańczyków.

Specyfikacja Redmi Note 9 Pro

Jak bowiem wynika z najnowszych doniesień na temat tego modelu, sercem smartfona będzie nowy procesor Qualcomm Snapdragon 720G, który miał swoją premierę pod koniec stycznia 2020 roku. Dla przypomnienia, składa się on ośmiu rdzeni Kryo 465 o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,3 GHz, układu graficznego Adreno 618 i jest produkowany w wykorzystaniem 8-nm procesu technologicznego. Z SoC nie zintegrowano modemu 5G i w ogóle nie obsługuje on sieci piątej generacji.

Redmi Note 9 Pro zostanie również wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz LCD o proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli, który pokryje szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji. W rogu ekranu, w okrągłym wycięciu, producent umieści 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Panel podobno ma odświeżać obraz z częstotliwością (standardowych) 60 Hz. Czytnik linii papilarnych powinien się zaś znaleźć na bocznej krawędzi.

Na tyle smartfona, na kwadratowej wysepce, zostanie umieszczony poczwórny aparat 48 Mpix + 8 Mpix z obiektywem super-szerokokątnym + 5 Mpix do zdjęć makro + 5 Mpix do wykrywania głębi. Redmi Note 9 Pro zasili akumulator o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania 18 W (zobaczymy jednak, czy producent doda do zestawu tak mocną ładowarkę). Smartfon będzie dostępny w dwóch konfiguracjach (4 GB/64 GB i 6 GB + 128 GB) oraz trzech wersjach kolorystycznych: Aurora Blue, Glacier White i Interstellar Black.

Redmi Note 9 Pro w pierwszej kolejności zadebiutuje w Indiach, ale w niedalekiej przyszłości powinien trafić do sprzedaży również w Polsce.

Źródło: @ishanagarwal248