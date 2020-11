Wiemy, co zaoferują nowe smartfony z serii Redmi Note 9. Znamy ich specyfikacje

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Xiaomi przygotowuje nowe smartfony z serii Redmi Note 9, a już poznaliśmy masę szczegółów na temat dwóch z nich (a w sumie podobno będą trzy). To w zasadzie nie dziwi, ponieważ ich premiery spodziewamy się jeszcze w tym miesiącu.

Nadchodzą aż trzy nowe smartfony z serii Redmi Note 9

Według niedawnych doniesień, Xiaomi wkrótce wzbogaci swoją ofertę o trzy nowe smartfony z serii Redmi Note 9. Dołączą one do już dostępnych na rynku, aczkolwiek nie wiadomo, jak będzie z ich dostępnością dla klientów.

Na razie wszystko wskazuje na to, że zadebiutują one w pierwszej kolejności w Chinach, ale czy trafią też do innych krajów – to na ten moment pozostaje wielką niewiadomą. Czas pokaże, a tymczasem przyjrzyjmy się, co zaoferują nadchodzące nowości.

Specyfikacja Redmi Note 9 5G

Jak donosi świetnie zaznajomiony z planami wydawniczymi różnych producentów leakster Digital Chat Station, jeden z modeli zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z okrągłym otworem w lewym górnym rogu, w którym znajdzie się 13 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Smartfon zaoferuje też potrójny aparat na panelu tylnym z głównym „oczkiem” o rozdzielczości 48 Mpix oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 22,5 W. Sercem tego modelu będzie zaś procesor MediaTek Dimensity 800U z modemem 5G. Jak podaje informator, całość ma mieć wymiary 161,96×77,25×9,2 mm i ważyć 200 gramów.

Drugi z nowych smartfonów z serii Redmi Note 9 zaoferuje z kolei 6,67-calowy wyświetlacz LCD Full HD+ 2400×1080 pikseli z okrągłym otworem na aparat w górnej części oraz funkcją wyświetlania obrazu z częstotliwością 120 Hz (AdaptiveSync) i śledzeniem ruchu palca użytkownika z częstotliwością 240 Hz.

Na przodzie tego modelu znajdzie się jeden aparat o rozdzielczości 16 Mpix, natomiast na tyle aż cztery, z których jeden będzie bazował na nowym sensorze Samsung ISOCELL HM2 o rozdzielczości 108 Mpix. Sercem smartfona będzie zaś procesor Qualcomm Snapdragon 750G z modemem 5G Snapdragon X52.

Smartfon zasili akumulator o pojemności 4820 mAh z obsługą ładowania 33 W, a całość ma mieć wymiary 165,4×76,8×9 mm i ważyć 214,5 grama.

Wciąż nie znamy dokładnej daty premiery nowych smartfonów z serii Redmi Note 9, ale jeśli rzeczywiście mają one zadebiutować jeszcze w tym miesiącu, to Xiaomi lada dzień powinno ją zapowiedzieć.

