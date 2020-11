Będą nowe smartfony z serii Redmi Note 9. I to nie byle jakie!

Jeśli myśleliście, że seria Redmi Note 9 jest już skończona, to byliście w błędzie. Okazuje się, że Xiaomi planuje ją rozszerzyć o nowe smartfony, i to nie byle jakie.

Nie spodziewaliśmy się nowych smartfonów z serii Redmi Note 9

Wydawało się, że linia Redmi Note 9 jest już skończona, ponieważ pierwsze smartfony, wchodzące w jej skład, miały premierę w marcu 2020 roku, więc prędzej spodziewaliśmy się debiutu nowej generacji niż kolejnych modeli z wciąż najnowszej.

Rodzina Redmi Note 9 jest bardzo liczna – tylko w samej Polsce dostępne są trzy modele (Note 9, Note 9S i Note 9 Pro), a w ujęciu globalnym jeszcze więcej. Mało tego – niektóre z nich doczekały się drugiego wcielenia, jako przedstawiciele marki POCO (zob. POCO M2 Pro), podobnie jak smartfony z serii Redmi 9 (zob. POCO M2 i POCO C3).

Niespodzianka: będą nowe smartfony z serii Redmi Note 9

Można było odnieść wrażenie, że Xiaomi „wyeksploatowało” do cna linię Redmi Note 9 i już więcej nie wymyśli w jej przypadku, więc powoli przygotowywaliśmy się na premierę kolejnej generacji. Szczególnie że czas mijał i rodzina ta powoli zaczęła ginąć wśród nowszych modeli różnych marek.

A tymczasem, jak donosi Digital Chat Station, w połowie listopada 2020 roku na rynku zadebiutują nowe modele z serii Redmi Note 9. I to nie jeden, nie dwa, a aż trzy! Co więcej, są też już pierwsze informacje na ich temat, i brzmią one baaardzo obiecująco.

fot. Miłosz Starzewski / Tabletowo.pl

Przynajmniej jeden z nadchodzących smartfonów zostanie wyposażony w aparat o rozdzielczości aż 108 Mpix. Xiaomi zamierza zastosować w nim nowy sensor Samsunga, ISOCELL HM2, który trafił już do masowej produkcji i najwyraźniej jest gotowy do wysłania do klientów. Dla przypomnienia, matryca ma rozmiar 1/1.52″, wykorzystuje technologię łączenia dziewięciu pikseli (pojedynczy ma rozmiar 0,7 µm) w jeden większy oraz obsługuje nagrywanie w 4K i 120 klatkach na sekundę.

Skoro premiera nowych smartfonów z serii Redmi Note 9 czai się tuż za rogiem, należy się spodziewać, że Xiaomi wkrótce oficjalnie ją zapowie. Nie wiadomo jednak, jak będzie z ich dostępnością i co w takim razie z linią Redmi Note 10 (tzn. kiedy ona z kolei zadebiutuje na rynku).