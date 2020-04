Nadchodzą nowe bezprzewodowe słuchawki od Redmi – w dodatku dwa modele

Choć markę Redmi znamy głównie za sprawą smartfonów, to producent stara się uderzać do konsumentów także poprzez akcesoria. Ostatnio była to chociażby opaska Redmi Band, a wkrótce portfolio bezprzewodowych słuchawek producenta poszerzą dwa modele – Redmi AirDots 2 oraz Redmi SonicBass Wireless.

Pierwsze słuchawki Redmi, czyli Redmi AirDots, zostały zapowiedziane nieco ponad rok temu, mniej więcej w połowie marca. To właśnie wtedy logo producenta zaczęło pojawiać się na urządzeniach innych niż smartfony. Jak już wspomniałem, jakiś czas temu do listy dołączyła opaska fitness Redmi Band.

Wygląda na to, że nieuchronnie zbliża się odświeżenie gamy oferowanych słuchawek. Okazało się bowiem, że organizacja Bluetooth Special Interest Group ma już certyfikaty dla dwóch nowych modeli – Redmi Airdots 2 oraz Redmi SonicBass Wireless.

Redmi AirDots 2, czyli Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic z nowym logo?

Słuchawki Redmi AirDots 2 otrzymały nowy certyfikat, co potwierdzają informacje Bluetooth SIG – oznaczenie modelowe, jakie można znaleźć w dokumentacji, to TWSEJ061LS.

Dotychczas podejrzewaliśmy, że Redmi AirDots 2 to może być wyłącznie rebrand słuchawek Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic – choć różnice w certyfikacji zdają się wskazywać, że będzie to inny model, to niestety nadal nie wiemy, czy pierwotne podejrzenia okażą się być prawdziwe.

Nie wiemy zbyt wiele, ale jedno jest pewne – na pewno Redmi AirDots 2 mają… krótszą nazwę. Oprócz tego właściwie tylko to, że słuchawki będą pracowały pod kontrolą Bluetooth 5.0.

Coś na szyję – Redmi SonicBass Wireless

Model Redmi AirDots 2 zdecydowanie będzie modelem typu true wireless, ale producent szykuje coś dla tych, którzy preferują słuchawki bezprzewodowe połączone ze sobą poprzez pałąk.

Jedyny szczegół techniczny, jaki znamy na ten moment to – ponownie – Bluetooth 5.0. Dla ciekawskich, oznaczenie modelowe – INLYEJ02LS. Na więcej informacji musimy poczekać.

Certyfikacja Bluetooth już jest, a kiedy premiera?

Normalnie moglibyśmy spekulować, że taka certyfikacja oznacza, że modele zostaną zaprezentowane oficjalnie dosłownie na dniach. Aktualna sytuacja jest jednak niepewna na tyle, że nie możemy wyrokować jednoznacznie. Jedno jest pewne – Redmi AirDots 2 i Redmi SonicBass Wireless powinniśmy poznać już wkrótce.

Polecamy również:

źródło: GizmoChina

grafika główna: Xiaomi Redmi Note 8T

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!