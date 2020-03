Będzie kupowane? Oto druga generacja słuchawek Xiaomi Mi True Wireless Earphones

Oprócz całej gamy urządzeń mobilnych, do czego zaliczam smartfony Mi 10, Mi 10 Pro i Mi 10 Lite 5G, Xiaomi zaprezentowało dziś akcesorium, które w niektórych państwach europejskich będzie dodawane jako gratis w przedsprzedaży flagowców. Chodzi o słuchawki Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2.

Pierwsza generacja słuchawek Xiaomi Mi True Wireless Earphones jest z nami w Polsce już od końca lipca ubiegłego roku. Wtedy wyceniono je na 299 zł. Nie był to jednak wielki sprzedażowy hit – być może ze względu na brak aktywnej redukcji szumów na nowe pchełki od chińskiego producenta nie było aż tylu chętnych. Inaczej może być z ich kolejną generacją.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2

Mi True Wireless Earphones 2 różnią się dość mocno od swoich poprzedników, a stylem jeszcze mocniej zbliżają się do AirPodsów od Apple. Xiaomi zrezygnowało z żelowych gumek dousznych, a postawiło na plastikowe, profilowane główki, które mają być jeszcze wygodniejsze. Akcesorium to jest globalną wersją słuchawek Mi AirDots Pro 2, które zaprezentowano pod koniec września w Chinach.

Wyposażono je w łączność Bluetooth 5.0, kodek audio Hi-Res LDHC i – co ważne – podwójne mikrofony do redukcji szumów otoczenia. Funkcja ta może być kluczową, jeśli chodzi o czynniki skłaniające do zakupu – oczywiście zaraz po cenie.

W pchełkach zamontowano 14,2-milimetrowe przetworniki dla lepszych wrażeń muzycznych i zastosowano kilka przydatnych udogodnień – na przykład w postaci (inspirowanego mocno Apple) łatwego łączenia się z urządzeniami działającymi na nakładce systemowej MIUI. Wystarczy otworzyć obudowę i wyciągnąć słuchawki, by te wyszukały urządzenia Xiaomi w pobliżu. Rzecz jasna Mi True Wireless Earphones 2 mogą parować się także z innymi smartfonami na Androidzie czy iPhone’ami.

Słuchawki wyposażone są też w czujniki podczerwieni, które automatycznie wykrywają moment, w którym pchełka wyjmowana jest z ucha – wtedy odtwarzanie muzyki jest automatycznie wstrzymywane.

Każda pchełka waży po 4,5 g, zaś etui ładujące to kolejne 50 g. Poprawiono czas odtwarzania: druga generacja Mi True Wireless Earphones wytrzyma 4 godziny słuchania muzyki, a włączając w to czas po kilkukrotnym naładowaniu przez etui, możemy dojść nawet do 14 godzin. Etui ładuje się godzinę przez USB typu C.

Cenę słuchawek Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 ustalono na 79,99 euro. Bezpośrednie przeliczenie daje nam około 360 zł, więc ciekawe, czy producent zdecyduje się pójść tym tropem. Poczekamy, zobaczymy.

