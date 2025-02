Potężny gamingowy smartfon jest już w Polsce. Ile kosztuje?

Redmagic 10 Pro zadebiutował na polskim rynku i od razu zwraca uwagę nie tylko topową specyfikacją, ale także rozwiązaniami skrojonymi specjalnie pod graczy. Co więcej, teraz przy jego zakupie można zgarnąć atrakcyjne gratisy.

Redmagic 10 Pro – smartfon z topową specyfikacją dla wymagających

Redmagic 10 Pro to smartfon stworzony z myślą o osobach, które oczekują najwyższej wydajności w grach mobilnych. Napędza go procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite o taktowaniu do 4,32 GHz, a dodatkową moc obliczeniową dostarcza układ gamingowy Red Core 3 Pro. Całość wspiera szybka pamięć LPDDR5X Ultra oraz UFS 4.1 Pro, dostępne w konfiguracjach 12/256 GB oraz 16/512 GB.

Aby zapewnić optymalną temperaturę nawet podczas intensywnej rozgrywki, Redmagic 10 Pro został wyposażony w system chłodzenia ICE-X. Zastosowano w nim aktywny wentylator poruszający się z prędkością do 23000 obrotów na minutę, komorę parową o powierzchni 12000 mm², warstwy miedzi i grafenu oraz stop płynnego metalu.

Smartfon został wyposażony 6,8-calowy ekran AMOLED BOE Q9+ o rozdzielczości 2688 × 1216 pikseli. Odświeżanie 144 Hz i próbkowanie dotyku na poziomie 2500 Hz gwarantują najwyższą płynność, a jasność sięgająca 2000 nitów zapewnia czytelność w każdych warunkach. W ekranie ukryto także przedni aparat do selfie 16 Mpix, natomiast główny aparat 50 Mpix oparty jest na sensorze OmniVision OV50E. Współpracują z nim jeszcze dwa dodatkowe aparaty o rozdzielczości 50 Mpix i 2 Mpix.

Redmagic 10 Pro wyróżnia się też pojemnym akumulatorem 7050 mAh, który pozwala na wielogodzinną rozgrywkę bez przerw na ładowanie. Gdyby jednak energia się wyczerpała, urządzenie obsługuje szybkie ładowanie 100 W.

Gdzie kupić? Redmagic 10 Pro ok. 4199 zł Electro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Cena i promocja dla pierwszych klientów

Smartfon trafił do sprzedaży w Polsce. Cena Redmagic 10 Pro w wersji 12/256 GB wynosi 4199 złotych, a wariant kosztuje 16/512 GB 5299 złotych.

Producent przygotował też specjalną promocję dla pierwszych klientów. Osoby, które zdecydują się na zakup Redmagic 10 Pro, mogą za złotówkę otrzymać gamingowe słuchawki Redmagic Cyberbuds DAO TWS o wartości 1299 złotych. Gdy pula słuchawek się wyczerpie, w zamian dostępne będą kontrolery Redmagic Shadow Blade o wartości 399 złotych.

Promocja obowiązuje do końca lutego lub do wyczerpania zapasów.