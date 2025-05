Reddit zmienia wyszukiwarkę. AI Answers dotarło również tutaj

Reddit bierze czynny udział w wyścigu zbrojeń w zakresie sztucznej inteligencji. Kolejną cegiełką do układanki było wprowadzenie Reddit AI Answers, czyli wyszukiwarki opartej o sztuczną inteligencję. Teraz zostanie ona zintegrowana z główną wyszukiwarką na tym portalu.

Reddit AI Answers podobne do AI Overviews

Reddit nie stoi z boku i nie patrzy biernie na cały ten wyścig zbrojeń AI. W maju 2024 roku pisaliśmy o tym, że Reddit połączył siły z OpenAI w celu szkolenia modeli sztucznej inteligencji na postach użytkowników. Ta wiadomość została przyjęta z mieszanym odbiorem – jedni ją chwalili, a inni byli ogromnymi przeciwnikami. Od tego czasu w świecie AI sporo się zmieniło, powstało np. AI Overwiews autorstwa Google, które ma pomóc użytkownikom w znalezieniu informacji.

Reddit AI Answers może być swego rodzaju odpowiedzią na AI Overwiews. CEO portalu, Steve Huffman, twierdzi, że funkcja ma już 1 milion użytkowników tygodniowo. To niezłe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że na razie trwa „faza wczesnego dostępu” i tylko wybrani mogą z tego skorzystać.

Jak działa samo Reddit AI Answers? Otóż AI na bieżąco scrapuje rozmowy z wszystkich publicznych subredittów, a następnie odpowiada użytkownikowi na zapytanie. Rozmowa człowieka ze sztuczną inteligencją przebiega w formie czatu, czyli czegoś, co znamy chociażby z ChatGPT czy Gemini i to jest czynnik, który rozróżnia ją od AI Overwiews.

Reddit AI Answers w głównej wyszukiwarce

Huffman w tej samej rozmowie potwierdził, że firma pracuje nad zintegrowaniem AI Answers z główną wyszukiwarką na portalu Reddit. Ma to być w miejsce głównego pola do wyszukiwania. AI Answers nie będzie, przynajmniej na razie, odpowiadać na wszystkie zapytania użytkownika – w przypadku części dalej zwracane będą „klasyczne odpowiedzi Reddit”.

Do tej pory AI Answers było w wersji beta i dostęp miały tylko wybrane osoby, ale już wkrótce się to zmieni. Huffman chce, aby AI Answers pomogło nowym użytkownikom Reddita, których jest już ponad 400 milionów tygodniowo, w poprawie ich pierwszych doświadczeń z portalem. Nie wiemy jeszcze kiedy zmiana ma wejść w życie, ale można się spodziewać, że będzie to w ciągu najbliższych kilku tygodni.