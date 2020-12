Realme Watch S Pro – GPS i pulsoksymetr w zegarku. Przydatna rzecz

Realme nie jest obcy rynek smartwatchy. W gruncie rzeczy firma zapowiada, że będzie mocno dbać o ten segment, i chyba można jej wierzyć, skoro w ciągu niecałych dwóch miesięcy wprowadza do sprzedaży już drugi zegarek. Tym razem to realme Watch S Pro.

Realme przyspiesza w dziedzinie smartwatchy

Producent elektroniki z Chin, po agresywnej ofensywie na rynku smartfonów, naciera także w kierunku smartwatchy. W maju zobaczyliśmy pierwszy model realme Watch, w ubiegłym miesiącu zaprezentowano realme Watch S, a teraz firma pokazała światu kolejny model zegarka. Oto realme Watch S Pro.

Oficjalna zapowiedź nowego smartwatcha zdradza o nim kilka podstawowych informacji. Działa on na procesorze ARM Cortex-M4, wyposażono go w dotykowy ekran AMOLED o średnicy 1,39 cala i rozdzielczości 454 x 454 pikseli z automatycznym balansem jasności. Fani dostosowywania tarcz zegara do własnych upodobań powinni się cieszyć – do wyboru jest ponad 100 różnych tarcz.

Koperta Watch S Pro jest wykonana ze stali nierdzewnej SUS316L i waży 63,5 gramów wraz z paskami. Te także można wymieniać – podstawowa wersja sprzedawana jest razem z paskiem silikonowym.

Choć nie wydaje się, by realme Watch S Pro był smartwatchem wybitnie naszpikowanym technologią, kilka funkcji może być naprawdę przydatnych. Zegarek ma wbudowany czujnik tętna, a także sensor SpO 2 , pozwalający na zmierzenie saturacji krwi. Gadżet śledzi też sen czy naszą aktywność fizyczną, dzięki 15 programom sportowym. Wliczamy w to tryb pływania, który uzupełnia się ze szczelną obudową, zapewniającą wodoodporność 5ATM.

Jeszcze jednym godnym uwagi elementem jest wbudowany GPS, który pozwoli na śledzenie tras treningów bez konieczności zabierania ze sobą smartfona. Całość zasilana jest przez baterię o pojemności 420 mAh. Niestety, brak jakiejkolwiek informacji o tym, czy zegarek wyposażono w moduł NFC, może go skreślić z radaru wielu użytkowników.

Cena realme Watch S Pro to 9999 rupii, czyli mniej więcej 500 złotych.

Akcesoria w wersji Master edition

Oprócz powyższego urządzenia, realme zaprezentowało specjalne wersje znanych już gadżetów. Realme Watch S Master Edition oraz realme Buds Air Pro Master Edition nie różnią się specyfikacją od swoich podstawowych edycji, a wprowadzają jedynie zmiany wizualne pokroju nowych materiałów wykończenia czy dodatków.