Jedna marka mocno zyskuje. Zmiany na rynku telewizorów

Ciekawe rzeczy dzieją się na rynku telewizorów. Po pierwsze: popularność tych urządzeń w pierwszej połowie 2025 roku zaliczyła nieoczekiwany wzrost. Po drugie: sporo zyskała jedna konkretna marka, wdzierając się na drugie miejsce w rankingu.

Wzrosty na rynku telewizorów. Kto króluje, kto zyskuje?

Firma TerndForce podaje, że w pierwszej połowie 2025 roku globalne dostawy telewizorów wzrosły o 2% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Konkretnie do sklepów trafiło ponad 92,5 mln egzemplarzy takich urządzeń.

Największą popularnością – co nie zmienia się od lat – cieszą się telewizory firmy Samsung. W okresie od stycznia do czerwca 2025 roku – tak samo jak rok wcześniej – dostarczyła ona do sklepów przeszło 16,5 mln sztuk. Wynik, który rok temu dawał jej jednak ponad 18% udziału na rynku, teraz daje niespełna 18%.

Koreańskiego giganta wyraźnie goni TCL. W pierwszej połowie 2024 roku dostarczył nieco ponad 12,5 mln egzemplarzy, co dawało mu 13,8% udziału. W tym roku natomiast było to już przeszło 14 mln, co przekłada się na 15,2% udziału.

Osiągając taki rezultat firmie TCL udało się wyprzedzić rodaków z Hisense, którzy spadli na miejsce trzecie. I stało się tak pomimo faktu, że poprawili swoje wyniki (z 12,9 mln do 13,8 mln egzemplarzy oraz z 14,2% do 14,9%).

Tuż za podium uplasowała się firma LG, która jako jedyna w TOP 5 zaliczyła spadki w obu kategoriach. Do sklepów dostarczyła niespełna 11 mln telewizorów, co oznacza udział na poziomie 11,8%. Pierwszą piątkę zamyka Xiaomi z następującymi wynikami: 5,4 mln sztuk i 5,8% udziału.

Globalne dostawy telewizorów w I połowie 2025 roku (źródło: TrendForce)

Co dalej?

Eksperci z TrendForce twierdzą, że dobre wyniki w pierwszej połowie roku wynikają ze zmian zachowań zakupowych. A źródeł tych ostatnich dopatrują się między innymi w cłach nakładanych przez prezydenta Donalda Trumpa. W efekcie druga połowa może być słabsza niż w ubiegłym roku. Szacuje się, że łącznie w całym 2025 roku sprzeda się maksymalnie 195 mln telewizorów (to o 1,1% mniej niż w 2024).

Za jeden z największych motorów zwiększających zainteresowanie telewizorami uważa się technologię Mini LED, umożliwiającą tworzenie wyświetlaczy o wyższym współczynniku kontrastu i szerszym zakresie dynamiki. Za liderów tego sektora uznaje się firmy TCL, Hisense i Xiaomi – ich udział może więc rosnąć.