Premiera Realme Note 60. Smartfon budżetowy do kwadratu

Realme zaprezentowało w całej okazałości model Note 60. Jeżeli urządzenie trafi do Polski i zostanie następcą modelu Note 50, to czuję, że fani wydawania maks kilkuset złotych na smartfon mogą chętnie skręcić w stronę oferty chińskiego producenta.

Realme Note 60 – parametry techniczne

Specyfikację telefonu otwiera trącąca już nieco myszką stylistyka z przodu. 6,74-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ i maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz nie dość, że otrzymał widoczną „bródkę” pod wyświetlaczem, to aparat do selfie o rozdzielczości 5 Mpix umieszczono we wcięciu w kształcie kropli wody.

Realme Note 60 (Źródło: Realme)

A propos aparatów – niech Was nie zwiodą dwa wypustki na aparaty na tyle. Podobnie jak w przypadku modelu Note 50, użytkownik może skorzystać tylko z jednego oczka – tu z matrycą o rozdzielczości 32 Mpix. Drugi obiektyw to czujnik głębi. Niedaleko wysepek umieszczono doświetlającą diodę LED.

Producent postanowił zbytnio nie grzebać w specyfikacji wewnątrz smartfona. Zachowano zatem układ mobilny Unisoc T612, ale zwiększono liczbę dostępnych konfiguracji pamięciowych. Najbardziej budżetowy Note 50 miał 3 GB RAM i 64 GB miejsca na dane, a najbardziej doposażony – 4 GB RAM LPDDR4X i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Realme Note 60 (Źródło: Realme)

Konfiguracja Realme Note 60 zaczyna się od 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dane, a kończy na 8 GB i 256 GB pamięci wbudowanej. Maksymalna moc ładowania akumulatora o pojemności 5000 mAh wynosi 10 W. Nikogo nie powinien zaskoczyć skromny zestaw komunikacyjny z Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 i GPS – bez 5G i NFC na pokładzie.

Urządzenie charakteryzuje się płaską powierzchnią z przodu i z tyłu, skanerem linii papilarnych umieszczonym w przycisku zasilania oraz wodoodpornością na poziomie IP64. W kwestii dostępnych wejść jest zarówno slot na karty microSD, fizyczny dual SIM czy coraz rzadziej stosowane gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Dla Realme Note 60 przygotowano dwa warianty kolorystyczne: czarny i błękitny.

Realme Note 60 – cena

Smartfon jest obecnie dostępny na rynku indonezyjskim. Cennik otwiera wersja 4 GB + 64 GB wyceniona na 1399000 rupii (równowartość ~375 złotych), środkowym wyborem jest wariant 6 GB + 128 GB za 1599000 rupii (~400 złotych), a wyliczankę kończy opcja 8 GB + 256 GB za 1999000 rupii (~500 złotych).

Miejmy nadzieję, że jeśli Realme Note 60 zadebiutuje na polskim rynku, jego cena będzie równie konkurencyjna, co poprzednika, który na start kusił promocją obniżającą cenę do 299 złotych.