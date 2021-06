Rusza sprzedaż realme GT – Snapdragon 888 w promocji za mniej niż 2000 złotych!

realme kontynuuje swoją niezwykle agresywną politykę cenową. Już regularne ceny realme GT z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 są bardzo atrakcyjne, ale producent przygotował zabójczą promocję na start, dzięki której jego najnowszego flagowca można kupić już za mniej niż 2000 złotych! Nikt nie przebije tej oferty.

Promocja na start: realme GT z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 za mniej niż 2000 złotych!

Dla przypomnienia, najnowszy flagowiec marki realme z topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888 jest dostępny dla klientów w Polsce w dwóch konfiguracjach: z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Regularną cenę pierwszej z ww. ustalono na 2299 złotych, zaś drugiej na 2499 złotych.

Przypominam, że realme GT ma procesor Qualcomm Snapdragon 888, czyli układ zarezerwowany dla flagowców za kilka tysięcy złotych. Trochę ponad 2000 złotych to wręcz zabójczo korzystna oferta. Co więcej, teraz możecie go kupić za mniej niż dwa tysiące złotych, a dokładniej za 1999 złotych!

Promocja na start: realme GT za 1999 złotych (źródło: Allegro)

Czy trzeba jakkolwiek uzasadniać opłacalność zakupu tego smartfona? Nie wydaje mi się, bo nie znajdziecie tańszego urządzenia z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 w oficjalnej polskiej dystrybucji. Jest jednak jeden haczyk – promocja nie będzie trwała wiecznie, a jedynie przez 24 godziny, do 10:00 23 czerwca 2021 roku.

Trzeba też wspomnieć, że realme GT za 1999 złotych można kupić wyłącznie na Allegro i na dodatek w obniżonej cenie dostępna jest tylko niebieska wersja kolorystyczna. Niewykluczone, że pula przygotowanych egzemplarzy wyczerpie się szybciej. Jeśli zatem chcielibyście kupić najwydajniejszy smartfon w najniższej cenie – wybór musi paść na realme GT.

Tym bardziej, że procesor Qualcomm Snapdragon 888 to nie jedyne mocne strony tego smartfona – ich lista jest znacznie dłuższa, bo można wśród nich wymienić też m.in. LPDDR5 RAM i pamięć flash typu UFS 3.1, ekran Super AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i próbkowania dotyku z częstotliwością 360 Hz, obsługę WiFi 6 i ładowania przewodowego o mocy 65 W, głośniki stereo z Dolby Atmos i Hi-Res Audio oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe.