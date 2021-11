realme GT Neo 2 już w Polsce – na start aż 300 złotych taniej!

realme GT Neo 2 debiutuje w Polsce. Oprócz zielonej jak żaba opcji kolorystycznej, smartfon ma do zaoferowania o wiele więcej.

Co oferuje realme GT Neo 2?

realme GT Neo 2 wyposażono w bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G. Choć nie jest to flagowy Qualcomm Snapdragon 888, to nie ma się on czego wstydzić. Do płynnego korzystania zdecydowanie wystarczy, a i wymagające gry 3D nie powinny być dla niego problemem. W utrzymaniu płynności pomoże mu autorski system chłodzenia, który ogranicza zjawisko throttlingu, czyli spadku wydajności, kiedy rośnie temperatura na procesorze.





źródło: realme

Kolejnym elementem, który pokazuje moc realme GT Neo 2 jest pamięć operacyjna. Smartfon dostępny jest w dwóch wersjach. W pierwszej klient dostaje 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Topowa opcja to 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wbudowanej. Jeżeli ilość pamięci operacyjnej okaże się niewystarczająca, tryb GT 2.0 pozwala na udostępnienie nawet 7 GB dodatkowego RAM-u, korzystając z zasobów pamięci wbudowanej.

To, co widzimy na zewnątrz smartfona również robi wrażenie. Ekran do realme GT Neo 2 został wyprodukowany przez Samsunga i ma przekątną 6,62 cala. Wyświetlacz, jak na tę półkę cenową przystało, to matryca AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080) oraz odświeżaniem na poziomie 120 Hz. realme GT Neo 2 zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, a technologia Super Dart Charge umożliwia jego ładowanie mocą 65 W.





źródło: realme

Realme zadbało również o kwestie audiowizualne. Trzy aparaty z tyłu (64 Mpix + 8 Mpix ultraszerokokątny + 2 Mpix do zdjęć makro) oraz głośniki stereo z Dolby Atmos to naprawdę solidny zestaw. Wisienką na torcie jest obsługa 5G i zapewniona aktualizacja do Androida 12, gdyż smartfon wystartuje z poprzednią edycją systemu i nakładką realme UI 2.0.

Cena realme GT Neo 2 + promocja na start

Do końca jutrzejszego dnia kupicie realme GT Neo 2 w niższej cenie. Za wersję 8 GB RAM + 128 GB pamięci wbudowanej zapłacicie 1799 złotych zamiast 2099 złotych. Droższy wariant zmieścił się w promocji w pułapie poniżej 2000 złotych – kupicie go za 1999 złotych, zamiast 2299 złotych.

Jeżeli interesuje Was przyciągająca wzrok zielona wersja smartfona, to kierujcie swoje kroki do Media Expert, które jako jedyny sprzedaje realme GT Neo 2 w kolorze Neo Green.

Śpieszcie się, promocja nie potrwa długo!

Bonus: w Polsce zadebiutował też tablet realme Pad

Jednocześnie realme wprowadziło do Polski swój pierwszy tablet – realme Pad. Konfiguracja 4 GB/64 GB WiFi została wyceniona na 999 złotych, natomiast 6 GB/128 GB LTE na 1399 złotych.