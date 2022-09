Słaby, ale nie tragiczny. Taki jest nowy smartfon realme

Marka realme właśnie wprowadziła na indyjski rynek swojego najnowszego budżetowego smartfona. Mowa tu o modelu realme C30s. Tak jak to zazwyczaj bywa w bardzo tanich urządzeniach, specyfikacja nie zachwyca, jednak w przypadku nowego realme nie jest tragiczna. Co znajdziemy na pokładzie smartfona i na ile wycenił to urządzenie producent?

Co pod maską?

Kiedy wejdziemy na stronę producenta prezentującą ten model, pierwszą rzeczą na którą zwraca uwagę opis produktu nie jest wyświetlacz, czy zastosowany procesor (bo w obu przypadkach nie ma się za bardzo czym pochwalić). Na pierwszy plan w realme C30s została wysunięta bateria. Akumulator urządzenia o pojemności 5000 mAh ma pozwolić użytkownikom na cały dzień pracy.

Smartfon oferuje 6,5 calowy ekran mogący wyświetlać obrazy w rozdzielczości HD+ (1600 x 720 pikseli). Wyświetlacz zapewnia maksymalna jasność na poziomie 400 nitów. Na przycisku po prawej stornie ekranu został umieszczony czytnik linii papilarnych, za pomocą którego odblokujemy urządzenie. Producent zapewnia, że odblokowanie smartfona w ten sposób ma zająć mniej niż sekundę.

Co pod maską? realme zastosowało w urządzeniu ośmiordzeniową jednostkę Unisoc SC9863A1 z procesorem graficznym IMG8322. Procesor może rozpędzić się do maksymalnie 1,6 GHz. Chipset będzie wpierany przez 2 GB lub 4 GB pamięci RAM – jest więc bardzo budżetowo. Na pliki użytkownika w zależności od wersji smartfona producent przeznaczył 32 GB lub 64 GB pamięci wbudowanej. Pamięć tę można jednak rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Konfiguracja aparatów realme C30s jest dość skromna. Smartfon ma pojedynczy tylny aparat o rozdzielczości 8 Mpix, z przysłoną f/2,0. Urządzeniem zrobimy selfie o rozdzielczości 5 Mpix przednim obiektywem z przysłoną f/2,2.

Oprócz tego na pokładzie znalazło się jeszcze złącze audio jack 3,5 mm, moduł 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4,2 i port micro USB. Wielka szkoda, że nie pokuszono się o zastosowanie właściwie wszechobecnego USB-C. Smartfon ma wymiary 164,2 x 75,7 mm oraz 8,5 mm grubości. realme C30s waży dokładnie 185 gramów.

Ile za nowego realme C30s?

Smartfon można kupić na oficjalnej stronie producenta. Model jest dostępny w dwóch kolorach: niebieskim i czarnym. Cena realme C30s różni się w zależności od wybranej wersji.

Za smartfon z 2GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 7499 rupii (równowartość ~445 złotych). Z kolei za mocniejsza wersja tego budżetowego smartfona, która zaoferuje użytkownikowi 4 GB RAM oraz 64 GB ROM, została wyceniona na 8999 rupii (~535 złotych). Póki co nie ma informacji o tym, żeby smartfon miał być w przyszłości dostępny na rynkach innych niż indyjski.