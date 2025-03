Revolut ochroni Twoje pieniądze. Trzy nowości w aplikacji

Revolut to przede wszystkim wygodna przestrzeń dla pieniędzy. Twórcy aplikacji robią jednak dużo także po to, by przestrzeń ta równocześnie była bezpieczna. Najlepiej pokazuje to ostatnia aktualizacja, która zaczyna docierać już do użytkowników.

Revolut poprawia bezpieczeństwo

Revolut, z którego korzystają już ponad 4 miliony osób w Polsce (i przeszło 50 milionów osób na świecie) sukcesywnie rozszerza funkcjonalność swojej aplikacji. W ramach kolejnej aktualizacji twórcy skupili się na tym, co można uznać za najważniejsze.

Tym razem funkcjonalnemu rozszerzeniu uległa bowiem sekcja bezpieczeństwa. W najbliższym czasie pojawią się tam (a możliwe, że u Ciebie już się pojawiły) trzy nowe rozwiązania, dzięki którym użytkownicy mogą lepiej chronić swoje pieniądze przed kradzieżą – dokonaną tak fizycznie, jak i wirtualnie.

Pierwsza z nich przyda się w przypadku, gdy telefon z aplikacją lub portfel z kartą Revolut zostanie fizycznie ukradziony albo też zgubiony. Wystarczy otworzyć aplikację na innym telefonie lub skorzystać ze strony internetowej, aby zgłosić kradzież lub zgubę – po potwierdzeniu tożsamości instrumenty płatnicze zostaną dezaktywowane.

Mogłoby się wydawać, że fizyczne kradzieże są coraz rzadsze. I, rzeczywiście, w Polsce ich liczba regularnie spada. Co innego jednak w innych europejskich lokalizacjach, szczególnie w Paryżu, Madrycie czy Londynie. Przykładowo w stolicy Wielkiej Brytanii w ubiegłym roku każdego dnia złodzieje dokonywali średnio 192 kradzieży telefonu.

Dodatkowa ochrona przed phishingiem

Druga nowinka pozwala ochronić się przed skutkami sytuacji, w której ktoś zdobył nasze dane dostępowe, chociażby dzięki phishingowi (czyli oszustwie polegającym na podszywaniu się na przykład pod instytucje). Otóż w przypadku, gdy ktoś dokona logowania na nasze konto z innego urządzenia, na naszym telefonie od razu pojawi się stosowny komunikat z opcją blokady dostępu i zmiany hasła.

Dopełnieniem całości są natomiast limity transakcji, które można ustalić dla poszczególnych kont oraz usług (takich jak płatności kartą czy przelewy). Odnawiają się one co 24 godziny, a celem jest ochrona przed szybkim opróżnieniem konta przez przestępców. Działa to tak, że gdy limit zostanie przekroczony, konieczne będzie uwierzytelnienie żądania poprzez skorzystanie z weryfikacji biometrycznej.