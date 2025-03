Tablety z serii Samsung Galaxy Tab S10 FE bez tajemnic. Jakie zmiany przyniosą?

Serwis WinFuture zebrał w całość najnowsze doniesienia na temat tabletów Samsung Galaxy Tab S10 FE oraz Galaxy Tab S10 FE Plus. Wychodzi na to, że urządzenia te nie mają już przed nami większych tajemnic. Rzućmy okiem na to, co (myślimy, że) wiemy, a dodatkowo porównajmy to sobie z poprzednią generacją.

Specyfikacja Samsung Galaxy Tab S10 FE i S10 FE Plus bez tajemnic

Samsung Galaxy Tab S9 FE to do dziś jeden z najlepszych tabletów na rynku. Jego następca zapowiada się równie obiecująco. Według najnowszych informacji tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE zostanie wyposażony w 10,9-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2304×1440 pikseli, dzięki czemu powinien być całkiem poręczny. Pozytywnie na jego mobilność wpływać ma również akumulator o pojemności 8000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 45 W.

Samsung Galaxy Tab S10 FE (źródło: WinFuture)

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus natomiast ma mieć większy ekran – nie tylko od podstawowego modelu S10 FE, ale też od poprzednika, czyli S9 FE Plus. Konkretnie mowa o 13,1-calowym panelu, którego rozdzielczość wyniesie 2880×1800 pikseli. Większy będzie również akumulator – jego pojemność to 10090 mAh. Z kolei maksymalna moc ładowania to, ponownie, 45 W.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus (źródło: WinFuture)

Sercem obu urządzeń ma być autorski procesor Samsung Exynos 1580, z którym współpracować ma 8 lub 12 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej. Jeden i drugi tablet będzie też mieć aparat 13 Mpix z tyłu i 12 Mpix z przodu, moduły NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E i (opcjonalnie) 5G oraz konstrukcję spełniającą kryteria klasy IP68. W obu przypadkach można też liczyć na rysik S Pen.

Porównanie Samsung Galaxy Tab S10 FE vs Galaxy Tab S9 FE

Zmiany względem poprzedniej generacji nie są więc może olbrzymie, ale jednak jest kilka usprawnień, chociażby w kontekście procesora czy też ilości pamięci. Podsumujmy i porównajmy…

Samsung Galaxy Tab S9 FE Samsung Galaxy Tab S10 FE Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus Wyświetlacz 10,9 cala,

2304×1440 pikseli 10,9 cala,

2304×1440 pikseli 13,1 cala,

2880×1800 pikseli 12,4 cala,

2560×1600 pikseli Procesor Samsung Exynos 1380

(do 2,4 GHz) Samsung Exynos 1580

(do 2,91 GHz) Samsung Exynos 1580

(do 2,91 GHz) Samsung Exynos 1380

(do 2,4 GHz) Pamięć 6/8 GB RAM,

128/256 GB na pliki 8/12 GB RAM,

128/256 GB na pliki 8/12 GB RAM,

128/256 GB na pliki 6/8/12 GB RAM,

128/256 GB na pliki Akumulator 8000 mAh,

ładowanie do 45 W 8000 mAh,

ładowanie do 45 W 10090 mAh,

ładowanie do 45 W 10090 mAh,

ładowanie do 45 W Aparaty 8 Mpix – tył,

12 Mpix – przód 13 Mpix – tył,

12 Mpix – przód 13 Mpix – tył,

12 Mpix – przód 8+8 Mpix – tył,

12 Mpix – przód Łączność Bluetooth 5.3,

Wi-Fi 6,

(opcjonalnie) 5G NFC,

Bluetooth 5.3,

Wi-Fi 6E,

(opcjonalnie) 5G NFC,

Bluetooth 5.3,

Wi-Fi 6E,

(opcjonalnie) 5G Bluetooth 5.3,

Wi-Fi 6,

(opcjonalnie) 5G Odporność IP68 IP68 IP68 IP68 Rysik S Pen tak tak tak tak

Jaka cena Samsung Galaxy Tab S10 FE/S10 FE Plus? Wyższa…

Jeśli chodzi o ceny, to trzeba przygotować się na pewną podwyżkę w porównaniu do poprzedników. Konkretnie Samsung Galaxy Tab S10 FE ma kosztować co najmniej 579 euro, a Galaxy Tab S10 FE Plus – minimum 749 euro. Dziewiątki startowały z poziomów, odpowiednio 529 i 699 euro.

Z informacji przedstawionych przez serwis WinFuture wynika, że prezentacji i premiery obu urządzeń należy się spodziewać w nadchodzących tygodniach.