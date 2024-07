Realme 12 4G trafił do sprzedaży w Polsce. Teraz kupisz go taniej

Realme 12 4G właśnie dziś – 19 lipca 2024 roku – trafia do oficjalnej sprzedaży w Polsce w promocyjnej cenie. Co oferuje najnowszy smartfon i za jaką kwotę można go nabyć?

Smartfon Realme 12 4G – specyfikacja

Przyszedł czas na rozpoczęcie oficjalnej sprzedaży Realme 12 4G. Urządzenie to zostało oparte na procesorze Qualcomm Snapdragon 685 z systemem chłodzenia komorą parową. Smartfon o masie 187 gramów i grubości 7,92 mm wyposażono w ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz oraz jasnością szczytową 2000 nitów. Sprzęt jest wodoodporny – oznaczony klasą szczelności IP54 – i otrzymał dostęp do technologii inteligentnego dotyku, która sprawia, że użytkownik może bez większych problemów korzystać z telefonu w deszczu.

Na tyle najnowszego Realme 12 4G znalazł się aparat o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą Sony LYT-600, a także optyczną stabilizacją obrazu. Jak twierdzi producent – wdrożone technologie zapewnią użytkownikowi możliwości do stworzenia wysokiej jakości zdjęć, nawet w słabym oświetleniu. Z kolei aparat przedni oferuje rozdzielczość 16 Mpix.

Smartfon Realme 12 4G został również wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh. Dzięki technologii SuperVOOC 67 W w zaledwie 19 minut można naładować go od 0% do 50%. Nowość dostępna jest w dwóch konfiguracjach pamięci wewnętrznej 256 GB i 512 GB, natomiast RAM-u jest 8 GB z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 GB dynamicznej pamięci RAM.

Smartfon Realme 12 4G – cena i promocja z okazji premiery

Najnowszy na polskim rynku smartfon Realme 12 4G został wykończony półprzezroczystym materiałem, który nieco przypomina szkło, oraz jest dostępny w wersji zielonej i niebieskiej.

Sugerowana przez producenta cena Realme 12 4G w wersji 8/256 GB wynosi 1199 złotych, natomiast wydanie 8/512 GB związane jest z ceną 1299 złotych. Z okazji premiery producent wystartował z promocją, dzięki której każdy model można zakupić o 100 złotych taniej.

Akcja trwa do 1 sierpnia 2024 roku włącznie i obowiązuje na stronie producenta, a także w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, OleOle i Komputronik (to linki afiliacyjne, korzystając z nich wspieracie naszą działalność – dziękujemy!).