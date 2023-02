Potwierdzone: na rynku pojawi się smartfon z logo Coca-Cola! Będzie jednak skrywał pewną tajemnicę…

To chyba „najbardziej gazowana” współpraca na rynku od lat. Już wkrótce pojawi się na nim bowiem smartfon sygnowany logo Coca-Cola. Urządzenie nie będzie jednak w 100% oryginalne.

Cheers For Real

Wszystko dlatego, że zgodnie z podejrzeniami, jakie można było mieć jeszcze kilka dni temu, „Coca-Cole Phone” oficjalnie jest edycją specjalną smartfona marki realme. Pełna nazwa urządzenia brzmi zatem realme 10 Pro 5G Coca-Cola Limited Edition. Co to za sprzęt?

realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

Smartfon z logiem Coca-Coli najłatwiej zakwalifikować jako sprzęt z niższej średniej półki. Mamy tu bowiem 6,72-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1080 na 2400 pikseli z częstotliwością odświeżania o wartości 120 Hz, całość napędza układ mobilny Snapdragon 695 z modułem 5G, a do tego jest co najmniej 128 GB miejsca na dane oraz 6 GB RAM na pokładzie. W jakiej konfiguracji będzie dostępny realme 10 Pro 5G Coca-Cola Limited Edition – tego jeszcze nie wiemy.

Ponadto na tyle urządzenia jest aparat o rozdzielczości 108 Mpix i 2 Mpix czujnik głębi. Z przodu umieszczono natomiast kamerkę o rozdzielczości 16 Mpix do selfie i rozmów wideo. Wśród innych modułów warto wymienić obecność Bluetooth w standardzie 5.1, NFC oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 33 W.

Smartfon Coca-Cola nie dla wszystkich

Czym zatem wyróżnia się na obecną chwilę realme 10 Pro 5G w edycji „gazowanej”? Patrząc na opublikowane dotąd informacje i grafiki, można spodziewać się unikatowego pudełka oraz przerobionych plecków urządzenia – część wygląda jak smartfon w czarnej wersji kolorystycznej, resztę zajmuje podcięte logo Coca-Coli z rozpoznawalnym kolorem w tle.

Jako że będzie to limitowana edycja, firma zbiera zapisy na ten smartfon na oficjalnej stronie, przy okazji proponując wyjątkową zabawę. Im więcej osób zgłosi chęć nabycia tego urządzenia, tym więcej nagród znajdzie się w puli do wygrania. W chwili pisania niniejszego artykułu przekroczono próg 100 tys. zgłoszeń, więc do wygrania są kupony do sklepu realme i głośniki Bluetooth.

W drodze jest natomiast elektryczna szczoteczka, smartwatch, figurka kota realmeow w wariancie Coca-Cola oraz wyjątkowy zestaw dla jednej osoby za przekroczenie 300 tys. zgłoszeń. Sprzedaż realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition ruszy 10 lutego 2023 roku na oficjalnej stronie producenta. Niestety, wstępnie smartfon będzie dostępny wyłącznie na rynku indyjskim.