Epic nie zwalnia tempa! Godfall Challenger Edition i Prison Architect za darmo!

Zróbcie sobie krótką przerwę od rozdawanego nie tak dawno Dead by Daylight i przypiszcie sobie do konta kolejne darmowe produkcje. Tym razem Epic Games Store serwuje nam zeszłoroczne Godfall Challenger Edition i fenomenalne Prison Architect!

Godfall Challenger Edition

Zacznijmy od tego, że Godfall nie został jakoś szczególnie ciepło przyjęty przez graczy i recenzentów podczas swojej premiery. Tytułowi oberwało się za wiele rzeczy, ale po paru miesiącach pracy nad aktualizacjami, twórcom udało się załatać kilka trapiących grę błędów. Obecnie jest to całkiem solidna trzecioosobowa gra akcji, która robi wrażenie przede wszystkim swoją zaawansowaną grafiką.

Warto tu jednak zauważyć, że Godfall Challenger Edition to poniekąd okrojona wersja „oryginalnego” Godfalla, która jakiś czas temu rozdawana była również w abonamencie PlayStation Plus. Niemniej jednak, w mojej opinii warto warto dać szansę tej produkcji, tym bardziej, gdy mamy okazję zagrać w nią kompletnie za darmo – może przypadnie Wam do gustu?

Wymagania sprzętowe Godfall Challenger Edition:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 10 Windows 10 Procesor: Intel Core i5-6600

lub AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-8700

lub AMD Ryzen 5 3600 Pamięć RAM: 12 GB 16 GB Wolne miejsce na dysku: 50 GB (zalecany dysk SSD) 50 GB (zalecany dysk SSD) Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)

lub AMD Radeon RX 580 (8 GB)

DirectX 11 Nvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)

lub AMD Radeon RX 5700 XT (8 GB)

DirectX 12

Prison Architect

Jeśli jednak Godfall nie wstrzeliwuje się w wasze gusta, pozostaje Wam jeszcze Prison Architect, czyli prawdopodobnie najlepsza strategia, w której wcielamy się w naczelnika więzienia.

Tematyka może i niszowa, ale sama gra swego czasu była prawdziwym hitem, co nie powinno w ogóle dziwić – to po prostu kawał świetnej produkcji.

To, co mnie głównie przyciągnęło do Prison Architect na długie godziny, to bardzo satysfakcjonująca rozgrywka, która idealnie stopniuje poziom trudności rozgrywki. Również obszerna zawartość gry sprawia, że od dzieła Double Eleven naprawdę trudno się oderwać.

Na plus zaliczyć trzeba również niskie wymagania sprzętowe (tytuł ten odpalimy nawet na 13-letnich MacBookach!) i polską wersję językową gry.

Wymagania sprzętowe Prison Architect:

Minimalne: Rekomendowane: System operacyjny: Windows 7 Windows 8 Procesor: Intel Core2 Duo 2,4 Ghz lub lepszy

AMD 3 Ghz lub lepszy Intel Core2 Duo 2,4 Ghz lub lepszy

AMD 3 Ghz lub lepszy Pamięć RAM: 6 GB 6 GB Wolne miejsce na dysku: 400 MB 400 MB Karta graficzna: Nvidia 8600

lub równoważna karta Radeon Nvidia 8600

lub równoważna karta Radeon

Godfall Challenger Edition i Prison Architect możecie już przypisywać za darmo do swojego konta na stronie Epic Games Store lub bezpośrednio w aplikacji sklepu. Macie na to cały tydzień, bo dopiero 16 grudnia 2021 roku o godzinie 17:00 zostaną udostępnione kolejne darmowe gry.