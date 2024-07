Takich smartfonów używa się w GOPR. Nie dostarcza ich ani Apple, ani Samsung

Używanie sprzętu przez profesjonalistów to zawsze najlepsza reklama udowadniająca, że zalety urządzenia nie są przesadzone. Okazuje się, że jeśli chodzi o wytrzymałe smartfony z wyjątkowymi cechami, karkonoski GOPR ma swojego faworyta.

Czego używa GOPR?

mPTech to właściciel marki Hammer. W ofercie znajdziemy m.in. smartfony, smartwatche czy akcesoria. Najważniejszą cechą wspólną większości produktów jest wysoka wytrzymałość – w tych sprzętach wodoszczelność na poziomie IP69 czy zgodność z normami militarnymi MIL-STD-810H to standard.

Nierzadko smartfony Hammer oferują również funkcje, które dla zwykłych konsumentów mogą być zabawką uruchomioną kilka razy, ale dla specjalistów okazują się bardzo przydatne w pracy. Dla przykładu – Hammer Construction oferuje dalmierz laserowy, Blade 4 ma wbudowany termometr, a Blade V 5G wyposażono w noktowizję.

Smartfony, którym ufają ratownicy

Jeżeli do wytrzymałości i unikatowych cech dorzucimy niezawodność, to okazuje się, że mamy do czynienia z urządzeniami, które mogą przydać się np. ratownikom górskim w trakcie patroli, szkoleń czy akcji ratunkowych. Z takiego założenia wyszła właśnie grupa GOPR funkcjonująca w Karkonoszach, przedłużając 12 lipca 2024 roku współpracę z marką Hammer, która rozpoczęła się w 2021 roku. Nowa umowa przewiduje, że zasoby ratowników będą uzupełniane przez nowe smartfony, smartwatche czy przydatne akcesoria, wraz z gwarancją wsparcia technicznego

Niezawodna łączność w każdych warunkach pogodowych to podstawa do prowadzenia działań ratowniczych, w związku z tym miło nam poinformować, że przedłużamy współpracę z firmą Hammer, która dostarcza naszej Grupie sprzęt sprawdzający się w górach, niezależenie czy pada deszcz, śnieg czy świeci słońce. To dla nas bardzo cenne wsparcie, dzięki czemu możemy ratować jeszcze skuteczniej. Adam Tkocz, Naczelnik Grupy Karkonoskiej GOPR

Jak widać, nie zawsze nowy smartfon Samsunga czy Apple jest najlepszym wyborem, jaki można podjąć w sprawie służbowego urządzenia. Czasami wystarczy ułamek kwoty, jaką wydaje się na telefon, aby zapewnić komuś sprzęt o podstawowych funkcjach, który może pomóc uratować ludzkie życie.