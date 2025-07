Rasistowskie filmy na TikToku zyskały ogromną popularność. Obrywa się też Żydom

Jak wynika z analizy, przeprowadzonej przez jedną z organizacji non profit, rasistowskie i antysemickie filmy na TikToku mają miliony odsłon. Łączy je wspólny mianownik – zostały wygenerowane przy użyciu sztucznej inteligencji, prawdopodobnie dostarczanej przez Google.

Rasistowskie i antysemickie filmy ogromnie popularne na TikToku

Organizacja Media Matters for America, opublikowała artykuł, w którym alarmuje, że rasistowskie i antysemickie filmy generowane przez sztuczną inteligencję zyskują miliony wyświetleń na TikToku. Przynajmniej część z nich stworzono przy użyciu technologii, dostarczanej przez Google – Veo 3, która pozwala tworzyć bardzo wiarygodnie wyglądające materiały na podstawie wpisanego przez użytkownika promptu (scenariusza).

Obraźliwe wideo przedstawiają czarnoskórych m.in. jako małpy i kryminalistów, promując w ten sposób stereotypy na temat osób o takim kolorze skóry. Na TikToku pojawiły się też filmy, na których biały policjant strzela do czarnoskórego albo członek Ku Klux Klanu na koniu goni uciekającego czarnoskórego mężczyznę.

Organizacja Media Matters for America dotarła również do materiałów, które przedstawiały w niekorzystny lub stereotypowy sposób Azjatów i Latynosów oraz Żydów, a także imigrantów. Wszystkie z nich stworzono przy użyciu sztucznej inteligencji, jednak z uwagi na często wysoki realizm, mogą one zostać uznane przez niektórych użytkowników TikToka za rzeczywiste sceny, a tym samym kształtować opinię lub podsycać negatywne emocje wobec określonej grupy społecznej.

TikTok nie dopuszcza publikowania takich filmów, podobnie jak Google (oficjalnie) uniemożliwia tworzenie tego rodzaju wideo (jak jednak widać – nieskutecznie). Platforma społecznościowa deklaruje, że egzekwuje swoje zasady i usunęła już konta, na których opublikowano odnalezione przez Media Matters for America filmy.

To problem nie tylko TikToka

Materiały, przedstawiające członków społeczności innych niż białoskóra w złym, często nieprawdziwym świetle, publikowane są również na innych platformach, takich jak Instagram czy YouTube. Każda z nich oficjalnie nie dopuszcza udostępniania tego typu treści, jednak równocześnie żadna nie jest w stanie tego uniemożliwić.

W związku z tym potrzebna jest edukacja i uczulanie użytkowników internetu, że to, co widzą, niekoniecznie jest prawdą, szczególnie dziś, kiedy dostępne są różne, nawet darmowe generatory wideo.

Google Veo 3 dostępne w Polsce

Powyżej został poruszony wątek Veo 3. Tak się składa, że dziś Google ogłosiło, iż udostępnia go w Polsce w aplikacji mobilnej Gemini. Aby z niego skorzystać, konieczne jest wykupienie subskrypcji Google AI Pro, która kosztuje 97,99 złotych miesięcznie. Wszystkie wygenerowane z użyciem tej technologii filmy będą miały widoczny znak wodny oraz znak wodny SynthID.