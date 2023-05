Z jakich mediów społecznościowych Polacy korzystają najczęściej?

Stwierdzenie, że w ostatnich latach media społecznościowe stały się integralną częścią naszego życia, nie jest ani trochę przesadzone. Dzisiaj wielu osobom trudno wyobrazić sobie dzień bez przejrzenia Facebooka, Instagrama, czy TikToka. Z jakich social mediów Polacy korzystają najczęściej? Na to pytanie odpowiada najnowszy raport.

Media społecznościowe w Polsce

Wyniki, które za moment Wam przedstawię, pochodzą z raportu „Rola mediów społecznościowych w działalności influencerskiej”, przygotowanego przez firmę BrandLift. Już na samym początku warto zauważyć, że wnioski, które płyną z badania mogą w niektórych aspektach mijać się z rzeczywistością, ponieważ badanie zostało przeprowadzone przez agencję… wśród polskich użytkowników Instagrama. Sami musicie przyznać, że to może nieco zaburzyć odzwierciedlenie stanu faktycznego.

Według wspomnianego raportu, na pierwszym miejscu pod względem popularności znajduje się Facebook, który zdobył 50% głosów i mocno wyprzedził swoją konkurencję. Na drugim miejscu z wynikiem 18% znalazł się YouTube. Z kolei podium zamyka Instagram z wynikiem 17%.

Pewnie część z Was zastanawia się: co z TikTokiem? W końcu niejednokrotnie informowaliśmy, że to platforma, która nieustannie rośnie w siłę, zdobywając nowych użytkowników. W badaniu BrandLift, na TikToka, jako swój ulubiony serwis, wskazało 8% respondentów. Może się wydawać, że jest to stosunkowo mało, ale ponownie musimy tutaj pamiętać, wśród jakiej grupy przeprowadzane było badanie.

Porównanie wyników badań z 2019 oraz 2022 roku (źródło: BrandLift via WirtualneMedia.pl)

Jednak i w takim wypadku można zauważyć znaczący wzrost w porównaniu z badaniem z 2019 roku, w którym TikTok nie był nawet ujęty. W porównaniu z badaniem sprzed 4 lat, wynik Facebooka zmniejszył się o 9%, a Instagrama o 5%. Z kolei na popularności wśród polskich internautów zyskał YouTube.

Dlaczego korzystamy z social mediów?

Od wielu lat media społecznościowe pełnią nie tylko rolę rozrywki, ale dla większości użytkowników stanowią również ważne źródło informacji o świecie, aktualnościach, modzie i wydarzeniach. Na końcu marca tego roku informowaliśmy Was o raporcie przygotowanym przez tę samą agencję, który wskazał najczęstsze powody korzystania z mediów społecznościowych przez naszych rodaków.

Najczęściej udzielanymi odpowiedziami na to pytanie były: chęć zainspirowania się (40%), chęć bycia na bieżąco (38%), utrzymywanie kontaktu ze znajomymi (33%), ciekawość jak żyją inni (30%), możliwość poznania nowych miejsc (29%), dowiadywanie się o nowościach produktowych (27%), możliwość podzielenia się swoimi zdjęciami lub przemyśleniami (25%).