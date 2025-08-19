Rodzina w komplecie. Sony prezentuje nowe akcesoria dla graczy

W 2022 roku Sony postanowiło wykorzystać swoją wiedzę z ostatnich lat w produkcji telewizorów i słuchawek, próbując z pewną nieśmiałością zdobyć uznanie wśród graczy. Teraz seria Inzone zaoferuje kompletny zestaw akcesoriów, który spodoba się nie tylko e-sportowcom.

Fnatyczna współpraca

Współpraca producentów sprzętu dla graczy ze znanymi drużynami i nazwiskami to praktyka znana od dekad. Projektując nowe akcesoria Sony nie mogło sięgnąć wyżej i do pomocy zaprosiło Fnatic – jedną z najbardziej rozpoznawalnych organizacji esportowych na świecie, posiadającą swoje drużyny m.in. w League of Legends, Valorant, Fortnite czy Counter Strike 2.

Doświadczenie i spostrzeżenia członków wykorzystano do opracowania nowej kolekcji Inzone dla graczy na 2025 rok, w której znajdują się już nie tylko słuchawki i monitory, ale także klawiatura, mysz oraz podkładka.

Sony Inzone H9 II – flagowe nauszniki

Pierwsza generacja słuchawek Inzone H9 była naprawdę świetnym startem w tej kategorii ze strony japońskiego producenta – zostawiała w tyle zestawy Sony Pulse dedykowane PlayStation 5, choć do poprawy można było wskazać to i owo. Japończycy najwidoczniej wczytywali się zarówno w opinie graczy, jak i recenzentów, gdyż Inzone H9 II wygląda na papierze jak idealny następca.

Jeżeli komuś nie podobało się, jak Inzone H9 brzmiały przy słuchaniu muzyki, Sony wybrało najlepszą z możliwych ścieżek i zamiast opracowywać nowy przetwornik pożyczyło sobie konstrukcję z modelu WH-1000XM6 – o jakość dźwięku powinniśmy być zatem spokojni jak nigdy wcześniej.

Inzone H9 II (Źródło: Sony)

Poprawki dosięgnęły również mikrofonu, który dzięki bardziej kardioidalnej i kierunkowej charakterystyce precyzyjnie wychwytuje głos gracza. Jeśli zawiedzie osprzęt, hałas zostanie wyfiltrowany przez technologię wspomaganą sztuczną inteligencją. Co więcej, pałąk jest teraz odpinany, więc jeżeli zależy Wam na mniej gamingowym wyglądzie i używaniu słuchawek poza domem, mikrofon można schować do dostępnego w zestawie pokrowca.

„Rękę” Fnatic możemy dostrzec natomiast w ergonomicznym rozmieszczeniu przycisków, kalibracji dźwięku czy przeprojektowanemu pałąkowi, który nie uwiera nawet podczas wielogodzinnej sesji. Inzone H9 II otrzymują również dodatkowe punkty do wygody dzięki obsłudze łączności radiowej 2,4 GHz, Bluetooth (w tym LE Audio) oraz przewodowej za pomocą przewodu 3,5 mm lub USB-C, przy czym słuchawki są w stanie współpracować z dwoma źródłami naraz, więc odebranie połączenia ze smartfona w trakcie meczu nie stanowi problemu. Akumulator wystarczy na około 30 godzin zabawy, przy czym można ładować go w trakcie używania, a szybkie podłączenie do ładowarki na 5 minut uzupełnia stan baterii na dodatkową godzinę gry.

Na marginesie wspomnę, że przewodowy model Inzone H3 otrzyma wkrótce nową, czarną odmianę kolorystyczną.

Inzone H3 w kolorze czarnym(Źródło: Sony)

Inzone E9 – skupienie w kompaktowej formie

Inzone Buds to był dość osobliwy koncept. O ile zupełnie inne nazewnictwo niż innych produktów (bez kombinacji „litera+cyfra”) można traktować jako detal, o tyle decyzja o działaniu wyłącznie w trybie Bluetooth LE alienowała od sprzętu większość osób grających na smartfonach czy tabletach. Inzone E9 to douszna konstrukcja, która próbuje podejść do kwestii wygody od nieco innej strony.

Przede wszystkim jest to zestaw przewodowy, zakończony wtyczką minijack 3,5 mm. Jeżeli zależy Wam na dostępie do funkcji z aplikacji Inzone Hub, takich jak profile audio, korektor dźwięku, wirtualny dźwięk 360, Sony dołącza do zestawu specjalny moduł ze złączem USB-C. Powinno to również ułatwić podłączenie kompletu do urządzeń przenośnych bez gniazda minijack.

Inzone E9 (Źródło: Sony)

Wyróżnikiem E9 jest również całkowicie zamknięta i szczelna konstrukcja, która w połączeniu z wkładkami ma idealnie redukować zewnętrzny hałas w sposób pasywny. W zestawie znajdą się zarówno końcówki wykonane z pianki, jak i modele silikonowe w różnych rozmiarach. Konstrukcja z kablem przewieszanym nad uchem ma natomiast minimalizować nacisk i pozwalać na komfortowe noszenie słuchawek przez kilka godzin.

Inzone KBD-H75 – klikaj z Sony

Tak, jak słuchawki H9 nie szły na żadne półśrodki, również pierwsza gamingowa klawiatura Sony nie jest nieśmałym badaniem rynku. To pełnoprawna konstrukcja mechaniczna w rozmiarze 75%, wykorzystująca magnetyczne przełączniki wyposażone w funkcję rapid trigger, dzięki której ponowna aktywacja klawisza nie wymaga pełnego ruchu, a punkt aktywacji można dostosować według własnego widzimisię.

Inzone KBD-H75 (Źródło: Sony)

Dodatkowego smaku całości dodaje obudowa z aluminium, umieszczenie płyty montażowej na uszczelce (tzw. gasket mount), bezprzewodowa komunikacja z polling rate wynoszącym 8000 Hz oraz oświetlenie RGB, umożliwiające personalizację pojedynczych klawiszy. Wisienką na torcie jest pokrętło z opcją przypisania własnych funkcji, takich jak regulacja głośności. Za możliwość konfiguracji klawiatury odpowiada oprogramowanie Inzone Hub

Inzone Mouse-A oraz podkładki Mat-D / Mat-F – japońska mysz bez ogona

Kolejnym uzupełnieniem zestawu Sony jest ultralekka (48,4 gramów) mysz bezprzewodowa, która jest w stanie pracować na jednym ładowaniu aż do 90 godzin. Wyposażono ją w spersonalizowany sensor PixArt 3950IZ, charakteryzujący się rozdzielczością 30000 DPI, przyspieszeniem liniowym do 70g i polling rate sięgającym 8000 Hz. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć czas reakcji, wewnątrz myszy zastosowano przełączniki optyczne.

Inzone Mouse-A (Źródło: Sony)

Ostatnim elementem układanki są dwie podkładki pod mysz Inzone Mat-F i Mat-D. Różnica między nimi nie leży w rozmiarze, a w zastosowanej powierzchni. Model Mat-F o grubości 6 milimetrów na podłożu typu SlimFlex to akcesorium o wysokim współczynniku tarcia, skierowane do graczy preferujących maty typu „control”. Mat-D jest niewiele cieńsza – jej grubość to 4 milimetry, ale jej śliska powierzchnia powinna przypaść do gustu użytkownikom podkładek „speed”. Tu również czuć esportowy kunszt – podkładki mają obszyte brzegi ze ściegiem biegnącym poniżej płaszczyzny, co wzmacnia trwałość krawędzi i pomaga skupić się na rozgrywce.

Inzone Mat-D (u góry) oraz Inzone Mat-F (Źródło: Sony)

Sony Inzone na 2025 rok – dostępność i ceny

Sony nie zamierza zbyt długo czekać z dostarczeniem sprzętów na półki sklepowe – sprzedaż ma ruszyć już we wrześniu 2025 roku.

Cennik za poszczególne akcesoria prezentuje się następująco: