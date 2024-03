Qualcomm obiecuje bogatsze brzmienie w tańszych słuchawkach

Bezprzewodowe przesyłanie dźwięku wiąże się z pewnymi niedoskonałościami. Firma Qualcomm chce je jednak eliminować, a przynajmniej redukować. W tym celu opracowała nowe platformy dźwiękowe: S3 Gen 3 oraz S5 Gen 3.

Qualcomm S3 Gen 3 i S5 Gen 3 – nowe wypasione platformy audio

Platformy Qualcomm S3 Gen 3 oraz S5 Gen 3 dołączają do S7 Gen 3 z ubiegłego roku. Inaczej niż siódemka, która przeznaczona jest do urządzeń z poziomu ultra premium, nowe jednostki trafić mają do słuchawek i głośników z wysokiej, ale także średniej półki cenowej. Dzięki temu nawet jeśli użytkownicy zdecydują się na mniejszy wydatek, będą mogli spodziewać się świetnej jakości i bezstratnego streamingu muzyki.

Introducing the Qualcomm S3 Gen 3 and S5 Gen 3 Sound platforms, bringing premium @Snapdragon Sound features like lossless music streaming and crystal-clear calls to a broader range of listeners. pic.twitter.com/ESgtwbSjPA — Qualcomm (@Qualcomm) March 25, 2024

Kierowana do średniopółkowych urządzeń platforma S3 Gen 3 obsługuje technologię Snapdragon Sound i umożliwia bezstratny streaming muzyki poprzez kodek aptX Lossless i z wykorzystaniem łączności Bluetooth 5.4 z LE Audio. Użytkownicy mogą liczyć nawet na rozdzielczość 24 bit i częstotliwość 48 kHz, a pozytywnie na brzmienie wpłynąć powinien jeszcze udoskonalony przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC).

Qualcomm S5 Gen 3 otwiera drzwi do nowej generacji urządzeń

W przypadku platformy S5 Gen 3 maksymalna jakość to 24-bit/192 kHz. Dodatkowo amerykańska firma zadbała też o odpowiednie zaplecze dla adaptacyjnej redukcji szumów (ANC), a do tego postawiła na wsparcie ze strony sztucznej inteligencji (zwraca uwagę na 50% poprawę w tym zakresie). Dzięki temu użytkownikom zaoferowane ma zostać brzmienie dostosowane do każdego środowiska. Cytując producenta, „platforma będzie napędzać urządzenia, które będą reagować na sposób i miejsce użytkowania”.

źródło: Qualcomm

Charakterystyczna dla tych nowych platform jest także obecność w programie Voice & Music Extension. Zapewnia on kompatybilność z rozwiązaniami opracowywanymi przez zewnętrznych twórców, teoretycznie przynajmniej przyspieszając proces wdrażania innowacyjnych technologii, jak przekonuje producent.