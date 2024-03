Jedna aktualizacja i Xiaomi 13 Ultra będzie mieć lepszy aparat niż aktualny flagowiec

Xiaomi potwierdziło, że zamierza przenieść część funkcji aparatu właściwych dla najnowszego Xiaomi 14 Ultra do niższych modeli, a także do starszego Xiaomi 13 Ultra. Niesie to za sobą interesujące konsekwencje.

Xiaomi podejmuje decyzję

Do tej pory wydawało się, że możliwości fotograficzne Xiaomi 14 Ultra będą wyraźnie górować nad tym, co może zaproponować model 14 Pro oraz podstawowa Czternastka. Okazuje się jednak, że różnica nie będzie musiała być tak ogromna.

Oprogramowanie aparatu z najwyższego modelu Xiaomi zostanie wprowadzone także to innych wydań flagowców z tej rodziny. Mało tego – aktualizacja HyperOS zawierająca w sobie funkcje AISP trafi także na ubiegłoroczny smartfon Xiaomi 13 Ultra. Skąd ta zmiana?

Producent do tej pory utrzymywał, że zadania sztucznej inteligencji związane ze zdjęciami wymagają użycia dodatkowego koprocesora. W tym tłumaczeniu coś zaczęło się kruszyć przy okazji premiery modelu Civi 4 Pro. Firma zdradziła wtedy, że planuje udostępnić dodatkowe funkcje foto także innym urządzeniom.

Nie jest to dziwne zwłaszcza dla tych sprzętów, które współdzielą z 14 Ultra ten sam SoC, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Zagadką jest jednak, jak Chińczykom uda się przenieść takie opcje jak Master Portrait czy Ultra Zoom do Xiaomi 13 Ultra, który przecież działa na Snapdragonie 8 Gen 2.

Jak łatwo ulepszyć aparat w smartfonie

Trzeba przyznać, że model 13 Ultra nie miał najlepszego aparatu w swojej klasie. Każde ulepszenie – choćby programowe – będzie więc mile widziane. Jakim cudem jednak telefon ten miałby fotograficznie prześcignąć Xiaomi 14 Ultra?

Smartfony z serii Xiaomi 14 mają niechlubną właściwość, dostrzegalną w wielu egzemplarzach – zarówno podstawowych wersji, jak też Pro oraz Ultra. Ich obiektywy główne potrafią zaparować. Internet jest już pełen materiałów opisujących to zjawisko. Co prawda niektóre flagowce Xiaomi poprzedniej generacji też cierpiały na tę przypadłość, ale skala problemu jest tym razem zdecydowanie większa.

Zakładając więc, że ktoś dysponuje Xiaomi 13 Ultra ze sprawnym, nieparującym obiektywem, po aktualizacji będzie mógł korzystać z aparatu głównego o bardzo podobnych funkcjach, co Xiaomi 14 Ultra, tyle że… bez konieczności przejmowania się zamglonymi fotkami.

Aktualizacja zacznie być dystrybuowana na rynku chińskim w kwietniu, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie dotrze do Europy.

