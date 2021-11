Odwiedziliśmy sklep, który ma własną autostradę robotyczną!

Czy odwiedzając siedzibę sklepu zajmującego się sprzedażą elektroniki cokolwiek może zaskoczyć? Okazuje się, że tak. Wraz z Kubą mieliśmy możliwość zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje Proshop – największy w Danii sklep tego typu, który ma także polską stronę i realizuje wysyłki do naszego kraju.

Są takie zaproszenia, których aż żal by było nie przyjąć – jednym z nich było zaproszenie do Aarhus, gdzie znajduje się siedziba największego duńskiego sklepu elektronicznego, który ma ambicje pozyskiwania coraz większej ilości klientów z Polski. Witryna proshop.pl istnieje już od 2018 roku i sukcesywnie przyciąga nowych klientów. Świadomość marki Proshop w naszym kraju sukcesywnie rośnie – czas zatem przyjrzeć się sklepowi od wewnątrz.

Mam nadzieję, że poniżej znajdziecie odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie w tym momencie pojawiają się w Waszych głowach. Lecimy!

Najważniejsze rzeczy, o których przeczytasz w niniejszym tekście:

czym jest Proshop i jak funkcjonuje,

ile trwa dostawa produktów do Polski,

gdzie można kupić iPhone’y 13 Pro od ręki,

jak funkcjonuje polski support – telefoniczny i e-mail,

jak działa autostrada robotyczna,

robot pakujący paczki,

promocje na Black Friday,

konkurs z fajnymi smartfonami do zgarnięcia!

Proshop to potęga – największy sklep z elektroniką w Danii

Sklep Proshop w zeszłym roku obchodził 25-lecie istnienia – powstał w 1995 roku i z powodzeniem z roku na rok się rozwija. Nowa główna siedziba sklepu znajduje się na obrzeżach urokliwego miasta Aarhus. Zajmuje powierzchnię aż 16500 m2 (to więcej niż dwa boiska do piłki nożnej ;)) i została oddana do użytku zaledwie rok temu. Jest nowoczesna i przestrzenna – pokuszę się o stwierdzenie, że po ilości przestrzeni w biurowej części siedziby widać wyraźnie, że firma przygotowuje się pod perspektywę stałego wzrostu pracowników.

Pracowników w tym momencie jest 263, ale przed gorętszymi okresami w ciągu roku (jak np. zbliżające się Black Friday), Proshop zatrudnia kolejne osoby, by móc sprostać zwiększonej liczbie zamówień.

Zresztą, w magazynach też jest zapas miejsca pod kolejne regały uginające się pod ciężarem elektronicznych nowości. Aktualnie w asortymencie znajduje się ponad 233793 produktów (z czego na proshop.pl możemy kupić większość z nich, bo 177388 produktów) z 400 kategorii.

Nowa siedziba mieści w sobie zarówno pomieszczenia biurowe dla poszczególnych działów, odpowiedzialnych za obsługę sklepu Proshop we wszystkich krajach, w których jest obecny (Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Polsce, Niemczech, Austrii i od tego roku również w Holandii), jak również showroom (z którego klienci mogą również odbierać paczki osobiście) i magazyn. W poprzedniej siedzibie pomieszczenia biurowe i magazyn były osobne, co nieco utrudniało komunikację pomiędzy poszczególnymi działami. Aktualnie łatwiej jest pracownikom zintegrować się w swoim gronie i poczuć, że wspólnie tworzą coś wielkiego.

Z mojego punktu widzenia (jako właścicielki Tabletowo i liderki fenomenalnej redakcji) świetne jest to, że pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami, biuro ma też prezes firmy Proshop – Poul Thyregod, który tym samym pokazuje, że jest częścią zespołu, ale jednocześnie na bieżąco ma oko na wszystko, co dzieje się w firmie.

Do wyobraźni zawsze przemawiają liczby, więc pozwólcie, że teraz kilka wymienię: 2088074 – tyle zamówień zostało zrealizowanych przez Proshop w ciągu ostatniego roku dla 1775613 klientów. To są ogromne liczby – nic dziwnego, że lider duńskiego rynku szuka klientów również zagranicą, by te liczby stale rosły.

Jak funkcjonuje proshop.pl?

Proshop.pl to polska odnoga sklepu Proshop, w którym możemy złożyć zamówienie, jak w każdym innym sklepie online. Na stanie jest ponad 400 kategorii produktowych, a wśród nich mniejsza i większa elektronika, zabawki, sprzęt do fitnessu, jak również kosmetyki i akcesoria dla noworodków i dzieci.

Mieliśmy okazję przejść cały proces zamówienia – od momentu kliknięcia „kup”, przez przywołanie robota z naszym zamówieniem i śledzenie pakowania przesyłki, wreszcie po wyłożenie jej na taśmę sortującą do odpowiedniego kosza do wysyłki. To wszystko możecie zobaczyć na relacji wideo, którą dla Was przygotowaliśmy:

Jak już wspomniałam, w 2018 roku Proshop uruchomił polską stronę swojego sklepu – proshop.pl. Musicie jednak mieć świadomość tego, że nie jest to jedynie przetłumaczona na nasz język strona – za tym idzie również wsparcie techniczne w postaci polskiej infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 oraz e-mail, na które odpowiadają Polacy pracujący w Proshop.

Wysyłka produktów do Polski jest realizowana za pomocą firmy kurierskiej DPD – możemy skorzystać zarówno z dostawy pod wskazany adres, jak i do pick-up pointu (zależnie od indywidualnych preferencji). Z racji tego, że magazyn Proshop znajduje się w Danii – czas realizacji zamówienia to 3-4 dni robocze.

To warto podkreślić raz jeszcze – Proshop nie ma magazynu w Polsce, wszystkie wysyłki odbywają się prosto z siedziby głównej w Aarhus.

Jakub Stodulski z Proshop.pl

A co można kupić w Proshop?

Często w Proshop znajdziemy od ręki asortyment, który w danej chwili może nie być dostępny w pozostałych sklepach. Tak jest teraz między innymi z iPhone’ami 13 (ze wskazaniem na iPhone’a 13 Pro i iPhone’a 13 Pro Max), które trudno znaleźć w polskich sklepach, a Proshop ma je dostępne na stanie.

Firma ma też swoją markę gamingową – DUTZO. Pod tą nazwą znajdziecie przeróżne urządzenia i akcesoria dla graczy, łącznie z fotelami/krzesłami, komputerami, częściami do komputerów, obudowami, etc. Jeśli wyrazicie zainteresowanie, kto wie, może zaczniemy testować również te produkty.

Autostrada robotyczna – AutoStore

Chyba nie będzie przesadnym stwierdzenie, że największe wrażenie zrobiła na mnie autostrada robotyczna, czyli AutoStore. Z tego, co wiem, w Polsce jeszcze żadna firma nie pokusiła się o zaimplementowanie tego typu rozwiązania u siebie, a – nie powiem – jest imponujące i wręcz hipnotyzujące.

AutoStore to nic innego jak autostrada robotyczna, ułatwiająca i przyspieszająca realizację zamówień. Na przestrzeni dwóch hal jeździ 112 robotów, które sprawnie poruszają się pomiędzy produktami ułożonymi w sumie w 104 tysiącach pudełek, które są poukładane jedno na drugim w rzędach.

Co ciekawe, AutoStore nie jest nowym rozwiązaniem, wdrożonym przez Proshop w nowej siedzibie – Proshop korzysta z niego już od 2018 roku, kiedy to autostrada zajmowała zaledwie ⅓ powierzchni, którą zajmuje teraz. A to jeszcze nie jest ostatnie słowo, powiedziane przez Proshop – już teraz mają ambicję, by w najbliższym czasie liczba pudełek zwiększyła się o 15 tysięcy.

W tym momencie 73% produktów znajduje się w AutoStore – biorąc pod uwagę powyższe zapowiedzi, liczba ta w najbliższej przyszłości powinna jeszcze wzrosnąć.

Zamówienia będą realizowane jeszcze szybciej

Aktualnie wydajność jednego pracownika na godzinę, pod względem liczby spakowanych paczek, to od 50 do 100. Dziennie Proshop wysyła ok. 6-7 tysięcy zamówień, a w sam Black Friday 2020 wysłanych zostało ponad 16 tysięcy paczek. Te liczby mają ulec znacznej poprawie, dzięki kupionemu przez Proshop robotowi – jego wydajność to nawet 1100 zamówień na godzinę.

Nowa, zaawansowana maszyna, pakuje produkty w kartony idealnie dopasowane do produktów dzięki technologii fit-to-size i skanerowi 3D. Połączona jest z AutoStore, dzięki czemu będzie można mówić o jeszcze większej automatyzacji procesu realizacji zamówień.

Automatyka, ale to ludzie wciąż odgrywają pierwsze skrzypce

Proshop jest sklepem, który stara się wypośrodkować przydatność maszyn i nowych technologii oraz ludzi – tak, by nie zabrakło im pracy. Mimo sporej automatyzacji, pracownicy wciąż będą pracować na 18 stacjach pakowania i przyjmowania towaru oraz 2 stacjach obsługi nowej maszyny pakującej.

Oprócz tego, Proshop ma swój dział techniczny, który odpowiada za przyjmowanie urządzeń do serwisu, jak również osoby zajmujące się składaniem zestawów komputerowych. Do tego dochodzi też support w języku każdego kraju, w którym Proshop jest obecny, obsługa showroomu wraz z punktem odbioru zamówień (takie w Danii są dwa – w Aarhus i w Kopenhadze) oraz magazynu i całej logistyki.

A w tym wszystkim jest też miejsce na ekologię

Tym, co mnie pozytywnie zaskoczyło, jest fakt, że Proshop aż 35% zużywanej energii elektrycznej dostarcza z pomocą zainstalowanych na dachu paneli fotowoltaicznych. Na dachu o powierzchni 13500 m2 znajduje się 400 m2 paneli słonecznych o wydajności 50 KWP.

Niewykluczone, że w przyszłości będzie ich jeszcze więcej, ale aktualnie duńskie prawo nie sprzyja przedsiębiorcom, którzy chcą w pełni korzystać z dóbr fotowoltaiki, przez co inwestycja staje się nieopłacalna. A co z pozostałymi 65% wykorzystywanej energii? Te pochodzą z elektrowni wiatrowych.

Przechodząc po magazynach Proshop mieliśmy z Kubą okazję zobaczyć, jak dużą wagę firma przykłada do segregacji odpadów – wszystkie pozostałości po kartonach, opakowaniach wszelkiego typu i innych odpadkach są odpowiednio segregowane i – zgniatane przez maszyny – trafiają do konkretnych pojemników, skąd następnie są zabierane do utylizacji.

Zresztą, kupno nowej maszyny pakującej, która dopasowuje rozmiar kartonu do jego zawartości, też świadczy o proekologicznym podejściu do biznesu – ogranicza zużycie tektury i pozwala zaoszczędzić miejsce na palecie, dzięki czemu w jednej ciężarówce mieści się więcej zamówień.

Promocje na Black Friday

Warto obserwować stronę proshop.pl, bo – z tego, co wiem – mają się pojawić przeceny na wybrane zestawy LEGO, urządzenia Lenovo -40%, sprzęt Google -50%, Philips Hue -44% czy Ring – do -50%.

W zeszłym roku Proshop w sam Black Friday przyjął 50937 zamówień, natomiast w okresie piątek-niedziela było ich ponad 80000. Trzymamy kciuki, by sklepowi udało się w tym roku pobić te wyniki.

Dla usystematyzowania dodam jedynie, że 19 listopada w Proshop rusza Black Week, który 26 listopada przechodzi we właściwe Black Friday i tuż po nim – Black Friday After Party. Następnie, 29 listopada, będzie miał miejsce Cyber Monday.

Konkurs!

Dla wytrwałych mamy konkurs, w którym do wygrania są trzy fajne smartfony: OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord CE 5G i Samsung Galaxy A32 5G. Co trzeba zrobić, żeby wygrać jednego z nich? Wystarczy policzyć, ile razy na naszym wideo z wizyty w Proshop pojawia się żółta kaczka (każde ujęcie liczymy jako osobny raz) oraz odpowiedzieć na pytanie dlaczego akurat w Twoje ręce ma powędrować nagroda – na komentarze czekamy pod filmem na YouTube!

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.

Materiał powstał przy współpracy ze sklepem Proshop.pl