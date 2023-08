Red Dead Redemption na Nintendo Switch to dowcip i plaskacz w twarz graczy

Dość niespodziewanie Rockstar Games ogłosił, że studio przygotowało Red Dead Redemption na Nintendo Switch i PlayStation 4. Szokujący jest nie tylko sam fakt ich wydania, ale także… cena. Niezły dowcip, Rockstar!

Red Dead Redemption na Switchu i PS4

Red Dead Redemption wyszło w maju 2010 roku i pierwotnie zadebiutowało jedynie na PlayStation 3 oraz Xbox 360. Teraz amerykański gigant zdecydował się na wypuszczenie RDR na Nintendo Switch i PlayStation 4. 13-letnia gra nie trafi na wspomniane konsole w odświeżonej wersji jako remake – nie, to po prostu będzie zwykły port.

Co więcej, za grę przyjdzie nam zapłacić 49,99 dolarów, czyli równowartość około 200 złotych. Za 13-letnią grę mamy zapłacić 200 złotych! To jest przecież nieśmieszny żart, a przypomnę, że mamy 7 sierpnia, a nie 1 kwietnia. Rockstar Games spoliczkowało graczy…

Co więcej, gra nie dostanie dedykowanej wersji na PlayStation 5. Będzie tam dostępna jedynie w ramach wstecznej kompatybilności. Czy to jest skok na kasę? Chyba tylko w takim wariancie można to rozpatrywać.

Tak prezentuje się RDR na Nintendo Switch (źródło: nintendo)

Red Dead Redemption w pakiecie z Undead Nightmare

Red Dead Redemption w pakiecie z Undead Nightmare trafi na Nintendo Switch i PlayStation 4 już 17 sierpnia tego roku. Od tej daty dostępny będzie w Nintendo Switch eShop i PlayStation Store. Z kolei fizyczne wydania pojawią się dopiero 13 października.

Wspomniane Undead Nightmare to fabularny dodatek do gry. W nim Marston stara się przetrwać, walcząc z upiorną i bezlitosną hordą zombie.

Twórcy podkreślili także, że w tym wydaniu Red Dead Redemption dostępne mają być nowe języki, w tym polski. Oprócz niego do gry trafią także chiński (uproszczony i tradycyjny), koreański, brazylijski, portugalski, rosyjski i hiszpański. Przynajmniej pod tym kątem wydawca się postarał, ale dalej cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za RDR, jest po prostu nieśmiesznym żartem.

Za zaledwie 49 złotych więcej mamy np. świetnie oceniane, świeże i wydane w 2023 roku Baldur’s Gate 3. Co więcej, 169 złotych kosztuje w przedsprzedaży PAYDAY 3, który dopiero będzie miał swoją premierę…