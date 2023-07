Czy warto kupić Nintendo Switch w 2023 roku?

Lokowanie produktu

Jeżeli zastanawiasz się, czy warto nabyć Nintendo Switch w 2023 roku, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Rozważymy dzisiaj wszystkie plusy, minusy, porównamy modele oraz porozmawiamy o akcesoriach.

Dla kogo jest handheld?

Zacznijmy od omówienia grupy, do której kierowany jest ten produkt, ponieważ wbrew pozorom to nie jest wcale takie oczywiste. Handheldy mogą być świetnym wyborem, ale nie każdemu są potrzebne. Jeżeli na co dzień mało lub prawie w ogóle nie podróżujesz, masz swobodny dostęp i miejsce na konsolę lub gamingowy PC, to prawdopodobnie Nintendo Switch nie będzie wyborem dla Ciebie.

W każdym innym wypadku ta konsola się na pewno sprawdzi. Po pierwsze, pozwala nam czymś zająć czas podczas podróży np. pociągiem czy w busie do szkoły/studiów/pracy (niepotrzebne skreślić). Możesz wyciągnąć z plecaka lub torebki i oddać się grze. Jeżeli w domu nie masz własnego, gamingowego kącika, to leżąc na kanapie lub w łóżku możesz pograć na Switchu. To świetny sprzęt, który ma wiele zalet i w zasadzie dość mało wad.

Nintendo Switch OLED ma aż 64 GB wbudowanej pamięci. Czy to wystarczająco wiele? (źródło: Nintendo)

Rodzaje Nintendo Switch i akcesoria

Istnieją różne rodzaje konsoli Nintendo. Można kupić zwykłe, poczciwe Nintendo Switch, wersję OLED lub Lite. Różnią się one od siebie dość sporo, ponieważ – oprócz zupełnie innej specyfikacji – cena poszczególnych modeli także mocno się waha. Standardowe Nintendo Switch v2 można dorwać już za 1298 złotych, co jest całkiem przyzwoitą ceną, jak za tej klasy sprzęt.

6.5 Ocena 7.5 Ocena 9 Ocena 9 Ocena

Zdecydowanie bardziej jednak warto rozważyć opcję OLED, która ma na pokładzie ekran wykonany w tej technologii. Dopłacić trzeba zaledwie 200 złotych, a różnica w wyświetlanym obrazie jest po prostu ogromna. Za 1499 złotych mamy dostęp do świetnego sprzętu, który pokazuje ostry obraz, żywe i jasne barwy, a do tego całkiem przyjemną czerń.

Najtańsza opcja to Nintendo Switch Lite, którą można dostać już w okolicach 1100 złotych, czyli przeszło 300 złotych taniej niż OLED. Trzeba jednak podkreślić, że jednocześnie jest to najsłabsza konsola przenośna z tej kategorii. Ma niepodkręconą kartę graficzną, a także tylko 32 GB miejsca pamięci na dysku i brak wbudowanego połączenia sieciowego.

Apex Legends na Switchu (źródło: tabletowo.pl)

Do tego OLED pokazuje obraz w rozdzielczości 1920×1080 pikseli, czyli Full HD, podczas gdy Lite tylko w standardzie 1280×720 pikseli. W trybie stacjonarnym Nintendo Switch OLED zapewnia również 60 FPS, co jest sporą różnicą. Niewątpliwie dopłacenie tych 300 złotych jest warte o wiele większej jakości, jaką zapewnia ten handheld.

Warto także podkreślić, że Nintendo Switch ma możliwość podpięcia zewnętrznych kontrolerów. To świetny wybór, gdy chcecie zamienić przenośną konsolę w namiastkę PlayStation i za pomocą stacji dokującej podłączyć Switcha do TV lub monitora. Najtańsze pady kosztują około 100 złotych, ale można nabyć także bezprzewodowe z połączeniem za pomocą Bluetooth za około 319 złotych.

Nintendo Switch OLED – Pokemon Scarlet/Violet Edition (źródło: YouTube)

Gry na Nintendo Switch

Czy kupno Nintendo Switcha w 2023 roku ma sens? Jeżeli jesteś fanem gamingu i spełniasz kryteria, które opisałem wyżej, a do tego podoba Ci się koncepcja przenośnej konsoli, to zdecydowanie tak. Ten sprzęt ma także jeszcze jedną, niesamowicie ważną zaletę – gry, które na niego wychodzą. Mowa tutaj m.in. o świetnej Zeldzie oraz sequelu, który nie ma nawet pół roku, czyli The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Jak już masz tę konsolę, to jest to prawdziwy hit i totalny must have dla fana gamingu.

Gry z Nintendo Switcha (źródło: tabletowo.pl)

Jednak gry na Nintendo Switch nie ograniczają się do Zeldy. Na tej przenośnej konsoli zagrać można również np. w Minecrafta, Hotel Transylvanię 3, Mario Kart, Animal Crossing, Ben 10, Sonica, czy też 2K DRIVE. Produkcji jest tak wiele, że jest w czym wybierać. Większość gier waha się w okolicach 100-200 złotych, ale za najnowsze i największe hity trzeba zapłacić już ponad 200 złotych (często 229 lub 249 złotych).

Nie można także zapomnieć o Ring Fit Adventure, czyli akcesorium sportowym, które daje dostęp do gier i rywalizacji sportowych w formie fitnessu. Dzięki temu możemy rywalizować z innymi, pokonywać przeciwników oraz pokonywać ponad 100 poziomów. Niektórzy też twierdzą, że Ring Fit może być świetnym cardio treningiem :)

Materiał powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie konsol dostępnych w ofercie sklepu