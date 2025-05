Poczta Polska i Żabka zacieśniają współpracę. Nowy standard

Poczta Polska wprowadza nowy standard obsługi klientów, nadających i odbierających przesyłki w sklepach sieci Żabka. W przyszłości integracja technologiczna obejmie również innych partnerów. Jakie zmiany zaplanowano?

Żabka integruje się technologicznie z Pocztą Polską

Odbieranie i nadawanie paczek transportowanych przez Pocztę Polską już od dawna jest dostępne w wielu różnych lokalizacjach. Od lat usługi te nie są ograniczone wyłącznie do placówek PP. Możecie z nich skorzystać m.in. w sklepach Żabka oraz punktach należących do Eurocash, takich jak ABC, Arhelan, Delikatesy Centrum, Duży Ben, Euro Sklep, Groszek czy Lewiatan. Łącznie do dyspozycji klientów Poczty Polskiej jest 18 tysięcy miejsc Pocztex Punkt na terenie całej Polski, a aż 11 tysięcy z nich to sklepy Żabka.

Okazuje się jednak, że dotychczas umowa zawierana przez Pocztę Polską z partnerami nie była dwu-, lecz trójstronna. Oznacza to, że współpracę realizowano przy współudziale podmiotów pośredniczących. Teraz sytuacja ulega zmianie, a Poczta Polska chwali się bezpośrednią integracją technologiczną z siecią handlową Żabka.

Z perspektywy klientów, którzy korzystają z nadawania bądź odbierania paczek w Żabkach, zmiany mogą być niezauważalne. Jak zaznaczono w komunikacie – nowy model umowy „nie wpłynie na doświadczenie klienta”. Wszystkie procesy związane z wysyłaniem bądź odbieraniem paczek mają być realizowane w identyczny sposób jak dotychczas. Ponadto Poczta Polska zapowiedziała, że podobne rozwiązania znajdą też zastosowanie we współpracy z innymi partnerami i staną się nowym standardem.

Umowa bezpośrednia Poczty Polskiej z punktami odbioru – jaki jest jej cel?

Współpraca między Pocztą Polską a Żabką bez pośredników ma pozwolić na zwiększenie efektywności, lepsze mechanizmy monitorowania operacji, a także szybsze metody reagowania na potrzeby klientów. Poczta Polska wspomniała też, że bezpośrednia współpraca sprzyja możliwości wprowadzenia kolejnych innowacji, produktów i usług.

Na ten moment klienci Poczty Polskiej mogą korzystać z usług paczkowych: