Fitbit niczym lekarz. Trzy nowe funkcje

Opaski sportowe kojarzą nam się głównie z rozbudowanymi możliwościami, związanymi z monitorowaniem naszej aktywności fizycznej. Coraz częściej producenci rozbudowują jednak ofertę smartbandów i smartwatchy o moduły i funkcje, które pozwalają na dokładniejsze zadbanie o nasze zdrowie. Co nowego szykuje dla swoich użytkowników Fitbit?

Symptomy i odstępstwa od normy

Zaczynając od tego, co dopiero będzie można przetestować za kilka tygodni, Fitbit chciałby, aby ludzie lepiej zrozumieli swój stan zdrowia. Zasada działania Symptom checker opiera się na prostych założeniach – kiedy użytkownik poczuje się gorzej niż zazwyczaj, uruchamia funkcję przeprowadzającą go przez małą diagnozę. Zaczyna się od, jakże by inaczej, opisania symptomów („Boli mnie brzuch”, „czuję się zmęczony”). Następnie należy odpowiedzieć na kilka pytań. Na koniec otrzyma informację zwrotną, co może być przyczyną odbiegającego od normy stanu zdrowia.

Symptom checker warto potraktować jako punkt wyjściowy do pracy nad zdrowiem. To od użytkownika zależy, czy po konsultacji zbada temat osobiście, czy może zasięgnie opinii lekarza.

Unusual trends ma opierać się bardziej na znajdujących się w urządzeniu czujnikach. Po włączeniu tej funkcji akcesorium rozpoczyna proces, w którym stara się nauczyć, co jest dla danej osoby stanem „normalności”. Pod uwagę mają być brane takie parametry, jak tempo oddechu w trakcie snu, zmiany tętna czy częstotliwość akcji serca w spoczynku. W momencie wykrycia anomalii, Unusual trends poinformuje użytkownika o stanie odbiegającym od normy – w ten sposób możliwe będzie połączenie kropek, czy chodzi o wyjątkowo stresującą sytuację lub nadchodzącą chorobę.

Fitbit jako tłumacz raportów medycznych

To, do czego właściciele opasek sportowych i smart zegarków Fitbit mogą zapisać się już teraz, to Medical record navigator, który powinien zostać udostępniony jeszcze w tym tygodniu. Celem aplikacji jest „zamiana skomplikowanych raportów medycznych” w zrozumiałe podsumowania stanu zdrowia.

W momencie zarejestrowania się do usługi, pojawi się możliwość wysyłania raportów medycznych do aplikacji. Oprogramowanie Fitbit z pomocą sztucznej inteligencji Gemini podsumuje informacje znajdujące się w dokumencie i przekaże je w zrozumiały sposób, znajdując odstępstwa od normy w wynikach i zaproponuje materiały edukacyjne.

Miejmy nadzieję, że zapowiedziane funkcje Fitbit już teraz zaoferują celne i zgodne z wiedzą medyczną uwagi, a rozbudowany feedback pozwoli na szerszą implementację rozwiązań jeszcze w tym roku.