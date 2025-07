PZU ułatwia życie klientom. Polisę zobaczysz w aplikacji, którą masz już na smartfonie

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) udostępnia polskim klientom nową możliwość, która ma ułatwić życie i zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo. Polisę można teraz dodać do fabrycznie zainstalowanych aplikacji na smartfonach, aby cały czas mieć dokument pod ręką.

Polisa turystyczna PZU – od teraz możesz dodać ją do aplikacji Portfel

Decydując się na odpowiedzialne wakacje, coraz częściej wykupujemy ubezpieczenie turystyczne, które ratuje nas w trudnych sytuacjach. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia na wyjazd w PZU zazwyczaj przekazywany jest formie elektronicznej oraz w aplikacji mojePZU. Teraz polisę można nie tylko pobrać czy wyświetlić w apce instytucji, ale również dodać do kolejnej, fabrycznie zainstalowanej na smartfonach aplikacji.

Portfel Google i Portfel Apple to aplikacje mobilne, które przede wszystkim pozwalają mieć stale pod ręką karty płatnicze, lojalnościowe oraz podarunkowe. Można tam także dodać bilety miejskie czy karty pokładowe linii lotniczych. Teraz pakiet ten da się uzupełnić o polisę turystyczną, wykupioną za pośrednictwem PZU.

📲 Wprowadziliśmy nową funkcjonalność – od teraz posiadacze ubezpieczenia turystycznego #PZU Wojażer 🌍🏝 mogą dodać swoją polisę do cyfrowego portfela – Apple Wallet lub Google Wallet. Rozwiązanie dostępne jest zarówno w aplikacji #mojePZU, jak i w portalu… pic.twitter.com/17sOqLYcQI — Grupa PZU (@GrupaPZU) July 22, 2025

Polisa turystyczna PZU w portfelu cyfrowym – do czego może się przydać?

Po dodaniu polisy do wybranego portfela cyfrowego użytkownik będzie mógł sprawdzić okres obowiązywania ubezpieczenia, numer polisy, a także ogólne warunki ubezpieczenia (OWU). Ponadto osoba ubezpieczona łatwo odnajdzie przydatne wiadomości dla podróżujących oraz numer kontaktowy do centrum alarmowego PZU, co może szczególnie przydać się w kryzysowej sytuacji.

Polisę PZU Wojażer można dodać za pośrednictwem platformy internetowej mojePZU, z której korzysta ponad 5 milionów użytkowników. Nowa funkcja jest dostępna zarówno w serwisie internetowym, jak i w aplikacji mobilnej na iOS i Androida.

Jak zaznacza portal Cashless – możliwość dodawania polis do popularnych portfeli cyfrowych nie jest obecnie standardem. Z podobnej usługi można skorzystać np. za pośrednictwem Comperia Ubezpieczenia lub Beesafe.

Platforma PZU obejmuje nie tylko możliwość zakupu ubezpieczeń turystycznych, ale także wznowienie dotychczasowych polis, opłacenie składek, możliwość zgłoszenia zaistniałej szkody czy umawianie się na wizyty lekarskie za pomocą usługi PZU Zdrowie. Warto wspomnieć, że w lutym 2025 roku PZU zatrudniło sztuczną inteligencję, której zadaniem jest m.in. wsparcie funkcjonowania pracy instytucji i przyspieszenie obsługi klienta.